Cascine, Piper di nuovo a segno

Firenze: grazie al fiuto del cane della Polizia municipale scovati nel parco quasi 85 grammi di stupefacenti

Piper di nuovo a segno alle Cascine. Ieri grazie al fiuto del cane antidroga della Polizia Municipale sono stati rinvenuti quasi 85 grammi di sostanze stupefacenti. Intorno alle 15 la pattuglia a cavallo in servizio all'interno del parco ha notato uno strano via vai in prossimità delle fermata della tramvia. Gli agenti hanno richiesto l'intervento dell'unità cinofila della Polizia Municipale e il fiuto di Piper si è rilevato ancora una volta determinante. Ha infatti scovato, interrato sotto una siepe, un fagotto di plastica nera: all’interno 41,58 grammi di marijuana suddivisi in nove involucri e frammenti di hashish per complessivi 23,14 grammi. La droga è stata sequestrata.