Casa Eroica a Gaiole in Chianti

Dal 1997 la Toscana accoglie gli amanti di un ciclismo d’epoca dal sapore magico che ogni primo week end di ottobre si ritrovano a Gaiole in Chianti per l’evento più importante nel mondo delle ciclostoriche. Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana affiancano Eroica negli eventi italiani ed esteri condividendo la visione del fondatore Giancarlo Brocci fatta di amore per il ciclismo eroico unitamente alla bellezza dei paesaggi, alla fatica dei percorsi ed alla salvaguardia delle strade bianche, autentico patrimonio regionale.

L’Eroica 2023 si terrà nel fine settimana, sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre. Alla vigilia dell’evento un saluto a tutti i partecipanti e un ringraziamento a chi ha reso possibile tutto questo arriva anche dal presidente Eugenio Giani. “L’Eroica – commenta - è per molti l’evento, atteso tutto l’anno come momento di incontro, per ritrovare amici e volti noti, per vivere le emozioni e l’allegria del festival, per indugiare nei ristori, per godere la poesia della bicicletta su quei percorsi iconici che la regione regala. L’Eroica è una filosofia di vita, un tuffo in un’altra epoca, nel ciclismo fatto di terra e sudore. L’occasione per trascorrere una giornata in compagnia, circondati da paesaggi unici e per condividere veri e propri tesori enogastronomici. Un enorme ringraziamento va a chi ha ideato tutto questo, in testa Giancarlo Brocci, e a tutti i suoi collaboratori e volontari che lo rendono possibile ogni anno”.

La Toscana è il sogno di migliaia di persone che desiderano pedalare per immergersi nella bellezza senza tempo dei paesaggi toscani, per rigenerarsi, per ritrovare il proprio equilibrio fisico e mentale. Un sogno che diventa realtà grazie all’Atlante degli itinerari cicloturistici in cui trovare l’infinita meraviglia di un viaggio lento e sostenibile, attraverso borghi storici e in armonia con la natura. Un viaggio scenografico da scoprire ed organizzare a ritmo di pedale per vivere l’essenza dei territori, percorrere rotte inedite e raggiungere nuove mete.

L’ Atlante degli itinerari cicloturistici è composto da più di 200 proposte fino a 15.000 km tra ciclovie, sentieri, bike park e percorsi permanenti, proprio come quello de L’Eroica, adatti ad ogni tipologia di bicicletta e grado di difficoltà.

La Toscana è in cima alla classifica delle mete italiane preferite dai cicloturisti, ed ora è alla portata di un click, su VisitTuscany con la crescente offerta specializzata per la vacanza in bicicletta da parte dei tanti operatori, con servizi bike friendly capillari, esperienze ed eventi da vivere.

L’appuntamento per tutti è in sella, per scrivere nuove pagine di ciclismo in questa straordinaria regione.

Nell’ambito del progetto di valorizzazione del Complesso delle ex Cantine Ricasoli, promosso dal Comune di Gaiole in Chianti, Opera Laboratori ed Eroica presentano un nuovo spazio espositivo, denominato Casa Eroica, inaugurato in occasione dell’apertura della 26esima edizione de L’Eroica, manifestazione nata nel 1997 da un’idea di Giancarlo Brocci e cresciuta fino a diventare un vero e proprio network di eventi, capace di coinvolgere decine di migliaia di appassionati in tutto il mondo.

"L'inaugurazione di Casa Eroica - dichiara Michele Pescini, Sindaco di Gaiole in Chianti - segna l'inizio dei secondi 25 anni de L'Eroica a Gaiole in Chianti. Uno spazio che, grazie al sodalizio nato con Opera Laboratori che insieme ad Eroica ringrazio di cuore, ne racconterà storia e valori ogni giorno dell'anno a tutti coloro che verranno a trovarci. Oggi, in realtà, togliamo i veli solo alla prima parte di questo grande progetto di valorizzazione del territorio, che si completerà il prossimo Natale, quando ci ritroveremo nuovamente per festeggiarne il compimento con l'apertura anche del nuovo museo archeologico Alle origini del Chianti.

L'Eroica ci ha permesso di raccontare al mondo il nostro microcosmo della felicità, toccando l'anima di ognuno di noi e Gaiole in Chianti ha consentito che tutto questo accadesse facendolo diventare emblematico. Pievi, Castelli, vino, strade bianche, tradizione, amicizia, cultura, identità, felicità, stile di vita: un concentrato della nostra essenza per il mondo e per noi stessi, che da oggi si arricchisce di un luogo, Casa Eroica, che è casa soprattutto di una storia irripetibile da vivere tutto l'anno".

L’exhibition di Casa Eroica, realizzata in collaborazione con ETT, industria digitale e creativa con la quale Opera Laboratori ha già sviluppato altri progetti, è scandita dal susseguirsi di diversi momenti tematici e si snoda in differenti sale in cui postazioni interattive, artwallanimati, proiezioni immersive e VR experience fruibili in lingua italiana e inglese accompagnano i visitatori nel ripercorre le emozioni e la storia di Eroica, per scoprirne le testimonianze e trasmetterne i valori.

Il percorso ha inizio con la sezione denominata Castelli di Gaiole, che introduce la visita con uno sguardo al territorio, elemento distintivo e imprescindibile della manifestazione. Un monitor touch propone tredici schede che approfondiscono, con immagini e contenuti descrittivi, storia e curiosità di altrettanti castelli, individuati sulla mappa e selezionabili al tatto.

La visita prosegue nella sala immersiva Mondo Eroica, che trasporta i visitatori in un’esperienza originale e coinvolgente, immergendoli nel territorio mozzafiato di Gaiole in Chianti e nella sua affascinante storia. Attraverso un viaggio nello spazio e nel tempo, con una complessa proiezione su tutte le pareti si rivivono le atmosfere delle diverse edizioni, dalle origini a oggi. La bicicletta emerge con le sue componenti meccaniche, insieme alle ambientazioni. Durante l’esperienza i visitatori sono avvolti da immagini di bici d’epoca in movimento e vivono la sensazione di trovarsi sul percorso, nel cuore delle Terre di Siena.

La sala immersiva, infatti, è uno strumento per raccontare non solo Eroica, ma anche i luoghi incantevoli che attraversa.Le proiezioni frontali, laterali e sul pavimento avvolgono il visitatore, con una serie di riprese in movimento della pedalata in stile cinematografico con tecniche avanzate di chasing e camera car e voli di drone che dall’alto abbracciano il territorio, con immagini in movimento ravvicinate ad altissima definizione.L’ospite, nel frattempo, può scegliere se camminare idealmente seguendo la proiezione a terra di una delle famose strade bianche o immedesimarsi con un eroico, seduto sugli sgabelli a sellino presenti in sala.

Completa l’esperienza immersiva la colonna sonora di musiche originali, appositamente composte.

A seguire ha inizio la sezione Nei Panni degli Eroici: una parete, dove sono graficamente riprodotti ingranaggi e parti della bicicletta, accoglie il visitatore che, attraverso due monitor touch, può creare un proprio avatar scegliendo caratteristiche fisiche e abbigliamento. Oltre alle riproduzioni digitali dei capi caratteristici di Eroica, è possibile selezionare anche lo sfondo tra varie proposte (Gaiole in Chianti, Montalcino, California), così da comporre una cartolina digitale personalizzata da inviare via email.

Salendo al primo piano del Complesso, il percorso di visita approda nella galleria Le Voci degli Eroici, adibita al racconto dei protagonisti di Eroica mediante un video di testimonianze dei partecipanti, raccolte in una narrazione dal forte impatto emozionale. Grazie a interviste esclusive – realizzate in collaborazione con Canale 3 Toscana – riprese originali, materiali d’archivio, effetti in computer grafica e montaggio coinvolgente, le storie personali mostrano i momenti iconici e le evoluzioni che hanno contribuito a trasformare Eroica in un’autentica comunità di appassionati in tutto il mondo.La manifestazione viene qui raccontata attraverso gli occhi di chi l’ha vissuta, dai più esperti ai neofiti, a partire dal rapporto speciale del ciclista con la bicicletta fino al dialogo che si instaura con il territorio senese, solcato dalle strade bianche.

Alla pedalata è associata la fatica, ma anche la soddisfazione e il divertimento che emergono dal sorriso di tutti i protagonisti.

Scendendo di nuovo al piano terra, la sezione Locandine storie a colori permette di far rivivere il fascino della manifestazione tramite le illustrazioni che rievocano le varie edizioni, incarnando lo spirito di Eroica e delle persone che ogni anno ne scrivono la storia. Il corridoio accoglie scenograficamente una parete con riproduzioni grafiche di biciclette e stampe delle locandine cartacee originali. Sulla parete opposta, un grande artwall mostra le locandine storiche identificative degli eventi Eroica, sia nelle Terre di Siena che nel mondo.

Il visitatore giunge, poi, in un ambiente suggestivo che richiama sensorialmente la strada bianca e lo guida attraverso un vero e proprio percorso nel mondo di Eroica.Nella sezione In Volo su Gaiole sono presenti postazioni di realtà virtuale. L’esperienza in VR crea nuovi orizzonti narrativi e coinvolge gli spettatori in un viaggio immersivo sul territorio. È possibile così sorvolare i castelli di Gaiole in Chianti, godendo di una visione unica, in un dialogo spettacolare tra architettura e natura, attraverso un drone con una telecamera ad altissima risoluzione, modificato ed interamente assemblato dal team di ETT, al fine di ottenere massima qualità e stabilità.L’edizione 2023 de L’Eroica offrirà la formidabile occasione per effettuare anche riprese esclusive in realtà virtuale colte da molteplici punti di vista, dalla partenza al traguardo, seguendo le principali tappe del percorso sia da prospettive aeree con volo di drone, sia da telecamere diffuse lungo il tragitto, in soggettiva e in oggettiva.

I partecipanti saranno così protagonisti dell’esperienza in Realtà Virtuale dei futuri visitatori, contribuendo attivamente al racconto di Casa Eroica.

In un angolo della sala è stata riprodotta una Ciclofficina, altro importante elemento distintivo del mondo Eroica. A fianco una postazione interattiva propone un monitor touch che invita il visitatore a selezionare l’esperienza che preferisce tra Officina Eroica, dove creare virtualmente e personalizzare la propria bicicletta, e Quiz Eroica, un gioco divertente progettato per mettere alla prova le proprie competenze e accrescere la conoscenza della manifestazione.Ad arricchire l’esperienza è il Ristoro, postazione dove eroici di varia provenienza e personalità prendono vita e si scambiano aneddoti condividendo il pasto. L'esperienza di convivialità riflette l'atmosfera di amicizia e di ritrovo caratteristica dei momenti di sosta durante il percorso, rimarcando “la bellezza della fatica, il gusto dell’impresa”, motto dell’Eroica.

La libreria e Bottega Eroica chiudono e aprono questa atmosfera attraverso pubblicazioni e merchandising a cura della casa editrice Sillabe.

Casa Eroica sarà aperta al pubblico a partire da lunedì 2 ottobre 2023.

Per informazioni e prenotazioni:booking@operalaboratori.com+39 0577 286300