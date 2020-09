Carta di Firenze, i primi 100 firmatari

Fino a domenica 27 settwmbre a Firenze il Festival dell'Economia Civile

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è aperto oggi venerdì 25 settembre a Firenze, Palazzo Vecchio, la seconda edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile dal titolo “Persone, luoghi, comunità: l’economia che ri-genera”. Il Festival termina domenica 27 settembre con l’intervento via web del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Sempre oggi è stata presentata la “Carta di Firenze per l’Economia Civile”. Il Festival, nato da una idea di Federcasse, è organizzato insieme a Confcooperative, NeXt – Nuova economia per tutti e SEC – Scuola di Economia Civile. La lista è stata presentata al Capo dello Stato.

I PRIMI 100 FIRMATARI DELLA CARTA DI FIRENZE