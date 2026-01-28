Carnevale di Foiano 2026, il programma

Si scaldano i motori per il Carnevale più antico d’Italia, quello che si svolge in Toscana, nel borgo medievale di Foiano della Chiana (Ar), dove dal 1° febbraio al 1° marzo, per cinque domeniche, si svolgerà la 487ª edizione dell’evento che nel suo genere che vanta più storia. Le strette vie del piccolo paese saranno animate da quattro giganteschi e colorati carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri veri e propri. Inoltre, musica e colori con street art, street band, sfilate di gruppi in maschera provenienti da tutta Italia, musica, Dj Set d’autore e naturalmente il cibo. Le parate, un tripudio di colori, suoni e folklore, regaleranno al pubblico un momento di pura magia, coinvolgendo spettatori di tutte le età.

“Dopo un anno intero di lavoro siamo arrivati all’inaugurazione con tanta voglia di svelare i progetti realizzati e siamo prontissimi a tornare al Carnevale – spiega il Presidente dell’Associazione Carnevale di Foiano, Andrea Capannelli – arriviamo con tante novità, grazie alla sempre più grande sinergia con i Cantieri e con l'Amministrazione comunale a cui va un grande ringraziamento per tutto il supporto grazie al quale abbiamo ampliato l'offerta per i visitatori che partirà dal venerdì con eventi culturali e di divertimento, poi il sabato ci saranno dei talk dedicati alla cultura e alla storia per arrivare alla domenica dove finalmente vedremo i nostri giganti di cartapesta riprendere vita nel nostro bellissimo borgo medievale”.

Il 29 gennaio l’evento di presentazione con la Madrina del 2026, Enrica Guidi, poi ogni fine settimana tante iniziative collaterali. Il programma della manifestazione come sempre prevede tante altre attività pensate per tutti i gusti per le migliaia di persone che arriveranno nei fine settimana nel paese. Il 29 gennaio, in piazza Matteotti, a partire dalle 18 andrà in scena l’evento di presentazione della nuova edizione: in questo momento saranno svelati i temi e i titoli delle quattro opere in gara. Madrina speciale sarà la “Tizi” del Barlume, l’attrice toscana Enrica Guidi.

Tra le grandi novità di questa edizione inoltre la Street Art, uno spazio aperto alla creatività dove artisti si cimenteranno dal vivo davanti al pubblico nella realizzazione di graffiti. Altre mostre imperdibili, la prima sarà quella di Riccardo Guasco, l’illustratore di fama internazionale che nella Sala della Carbonaia esporrà alcune opere, sarà lui inoltre l’autore del manifesto del Carnevale per l’edizione 2027. Inoltre, in Piazza Mazzini, andrà in scena la Piazza dei Passi Giocosi, una sorta di Gioco dell’Oca a grandezza naturale partecipato dal pubblico: due presentatori stimoleranno i partecipanti con domande sulla storia del Carnevale di Foiano.

Nella Sala Gervasi invece sarà posizionata una mostra fotografica dedicata alla storia del Carnevale di Foiano. Nel corso delle domeniche si svolgerà inoltre la Tredicesima edizione del Premio Biennale d’Arte con la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia. Non mancheranno inoltre attività legate alla beneficenza grazie alla collaborazione con la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e ad alcune attività legate al progetto Run for Franci: in particolare saranno messi in vendita bracciali colorati e l’intero ricavato andrà alla Fondazione.

Musica e attività di promozione per il Carnevale 2026. Non mancheranno i DJ Internazionali, ormai un elemento distintivo del Carnevale di Foiano degli ultimi anni. Tre grandi nomi della scena musicale elettronica animeranno le serate a partire dalla seconda alla quarta domenica: Molella, Prezioso e i DJs From Mars, il duo specializzato in mush-up. Torna anche l’appuntamento con "Avanti coi Carri Show", il programma multimediale condotto da Enzo e Marcello e dedicato al Carnevale di Foiano, che trasmetterà i momenti più emozionanti delle sfilate e degli eventi, permettendo al pubblico di vivere l’atmosfera del

Carnevale anche a distanza. In studio ogni domenica ospiti speciali tra cui l’attore comico toscano Paolo Hendel.

Street Food e Camperisti per animare le piazze del paese. Rinnovata per questa edizione l’apprezzata iniziativa del cibo di strada, che offrirà ai visitatori l’occasione di degustare piatti della tradizione toscana e non solo. Un evento che unisce il gusto e l’arte della cucina in un’atmosfera di festa. Per i camperisti, sarà nuovamente disponibile l'area sosta dedicata ai camper, attrezzata e collegata con navette per garantire il massimo comfort e permettere ai visitatori di vivere il Carnevale senza preoccupazioni logistiche.

Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Il cuore dell’organizzazione ruota intorno ai quattro mastodontici carri allegorici realizzati da veri maestri in cartapesta e da tecnici della meccanica per muovere le gigantesche figure. A realizzare queste opere d’arte sono i “Cantieri”, come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano. Azzurri, Bombolo,

Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica.

Saranno main sponsor di questa edizione Estra, Intesa Sanpaolo, Unicoop Firenze e Valdichiana Designer Village. Media partner Radio Bruno, print partner Effevi.

Il programma completo della manifestazione e altre informazioni sul sito www.carnevaledifoiano.it