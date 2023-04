Careggi: Daniela Matarrese nuova direttrice generale

Cambio al vertice dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha firmato l’atto di nomina di Daniela Matarrese quale nuova direttrice generale. La proposta avanzata dal presidente era già stata accolta favorevolmente il 24 marzo dal rettore dell’Università degli studi di Firenze, Alessandra Petrucci, e il 6 aprile aveva ricevuto il via libera a maggioranza dal parte della commissione del Consiglio regionale preposta.

Matarrese, cinquanta anni da compiere, dirigente presso la Regione Toscana responsabile al momento dell’assistenza sanitaria territoriale, si insidierà a Careggi da metà della prossima settimana, una volta ultimati gli atti necessari. Medico specialista in igiene e medicina preventiva, Daniela Matarrese ha conseguito un master al Sant’Anna di Pisa in management e sanità dopo la laurea e specializzazione a Chieti. Oltre che in Regione, ha già lavorato ed avuto incarichi presso l’Asl Toscana Centro e l’Asl Sud-Est, oltre che a Careggi.

“Ho scelto Daniela Matarrese – spiega il presidente Giani – per la profonda conoscenza dell'ambito ospedaliero e del sistema sanitario regionale e per la spiccata capacità manageriale: caratteristiche che la rendono la scelta ideale, a garanzia anche dello sviluppo di progetti e strategie dell'aziende ospedaliero-universitaria nei prossimi mesi sul triplice fronte dell’assistenza, la didattica e la ricerca. Alla neo-direttrice un augurio di buon lavoro”.