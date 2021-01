Careggi, 5 progetti per il Servizio Civile

Il 15 febbraio è il termine per partecipare alle selezioni, la domanda è online

Scade il 15 febbraio 2021 il termine di presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni per il Servizio Civile Universale. A Careggi sono disponibili 79 posti in 5 progetti: per il supporto alla relazione con gli utenti, facilitare l’accesso dei cittadini alle prestazioni sanitarie, la programmazione chirurgica, le attività a sostengo al percorso oncologico, le attività sociali e riabilitative nell’ambito dell’Unità Spinale Unipolare. La domanda di partecipazione può essere presentata solo in modalità online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , info su www.aou-careggi.toscana.it