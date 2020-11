Carcere e città, uno sguardo fiorentino

Oggi alle 18 sul canale YouTube di Sinistra Progetto Comune

Oggi alle 18 sul canale YouTube di Sinistra Progetto Comune uno sguardo fiorentino su Carcere e città.

"Dopo la visita a Sollicciano di metà ottobre, - è spiegayo in una nota - organizzata dall’Associazione Progetto Firenze, si rende necessario aggiornare un confronto sul tema degli istituti penitenziari e la loro funzione, partendo dalla situazione locale.

A settembre avevamo avviato una discussione sullo stato penale e la possibilità di superare il carcere. La questione non è teorica. In piena pandemia Covid-19 si tratta di decidere quale risposta si vuole dare al sovraffollamento e al rischio di veder scoppiare delle situazioni ingestibili sui nostri territori.

Ne parleremo con

* Giuseppe Fanfani,

Garante dei diritti dei detenuti Regione Toscana

* Massimo Lensi,

Associazione Progetto Firenze

* Luca Maggiora,

Osservatorio carcere Camera Penale di Firenze

* Antonella Tuoni,

direttrice Casa Circondariale Mario Gozzini di Firenze

Coordina Dmitrij Palagi, Consigliere comunale Sinistra Progetto Comune

Data la situazione non è purtroppo opportuno tenere l’iniziativa in presenza fisica, per cui utilizzeremo una modalità telematica, in diretta sul canale YouTube del gruppo consiliare di Sinistra Progetto Comune – Firenze: https://www.youtube.com/channel/UCU8SRNfk1sUMdi1R34eMDrw.

Oggi alle 18 potrete quindi seguire la discussione e intervenire anche con dei commenti, mentre cercheremo di dare spazio anche a eventuali domande, il tutto rimanendo entro un’ora di durata complessiva dell’appuntamento, che torneremo ad aggiornare, coinvolgendo anche altre interlocutrici e altri interlocutori".