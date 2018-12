​Capannucce in Città: i presepi saranno premiati il 5 gennaio a Firenze

Premiazione il 5 gennaio 2019 a Firenze, alla presenza del Cardinale Giuseppe Betori e di Padre Bernardo Maria Gianni, Abate di San Miniato al Monte

Capannucce in Città è la rassegna che ogni anno invita migliaia di persone a realizzare il presepe: "simbolo di un messaggio che va oltre le apparenze. La Capannuccia racchiude l'umanità indigente, umile eppure carica di una forza propositiva. La famiglia è eccezionale nella sua semplicità, una icona senza tempo che raggiunge immediatamente il cuore di ogni uomo" spiegano gli organizzatori.



L’invito a realizzare il Presepe a casa, così come a scuola, in parrocchia ed ancora nelle aziende e nei locali commerciali viene rilanciata ogni anno dal Comitato di Capannucce in Città fondato da Mario Razzanelli di cui è Presidente Padre Bernardo Maria Gianni, Abate della comunità benedettina di San Miniato al Monte. Altri membri del Comitato sono Paolo Blasi, Cesarina Dolfi, Giorgio Fozzati, Riccardo Bigi ed Elaine Poggi.



Capannucce in Città mette a disposizione un sito web www.capannucceincitta.it attraverso il quale è possibile iscriversi, usando l’apposito form, ed inviare le immagini delle opere realizzate.



L'iscrizione è gratuita, ed è rivolta a famiglie, scuole, parrocchie ed istituti religiosi ma anche a commercianti ed artigiani che vogliano cimentarsi nell'arte presepiale tra le mura domestiche o all'interno di una vetrina. C'è tempo fino al 30 dicembre.



I partecipanti possono inviare le foto dei presepi alla mail: capannucceincitta@gmail.com Oppure, per chi usa i Social, attraverso la Pagina Facebook Capannucce in Città.

Tutti i partecipanti saranno premiati il 5 gennaio alle ore 16 nella chiesa di San Gaetano in via Tornabuoni a Firenze. Durante la serata i presenti riceveranno un piccolo dono dell’azienda fiorentina Agape e un diploma.



A premiarli sarà il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze. La cerimonia sarà allietata dai canti natalizi del Piccolo Coro Melograno di Firenze diretto da Laura Bartoli.

Per le iscrizioni: http://www.capannucceincitta.it/

Per info: capannucceincitta@gmail.com; 3387285944

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/capannucceincitta