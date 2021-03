Campionato Italiano di Canoa Maratona a Firenze

La Canottieri Comunali Firenze ha messo in calendario due giorni di competizioni, sabato 6 e domenica 7 marzo

Dopo il successo organizzativo delle edizioni del 2016 e del 2018 ma, soprattutto, quella del 2020 svolta in piena pandemia, torna a Firenze il Campionato Italiano di Canoa Maratona, che determinerà quali sono gli atleti italiani più forti sulle lunghe distanze.

La Canottieri Comunali Firenze ha messo in calendario due giorni di competizioni, sabato 6 e domenica 7 marzo, per consentire agli atleti di gareggiare sia nel singolo sul K1 che nel doppio sul K2.

Durante questo fine settimana, sull’Arno vedremo tutti gli atleti che negli ultimi anni hanno gareggiato per la selezione nazionale, nei campionati europei e mondiali della specialità, oltre a molti altri che hanno le carte in regola per ambire a un risultato di rilievo. In ogni categoria, quindi, si vedranno gare di altissimo livello.

Il campionato è aperto a tutte le categorie, maschili e femminili dai Cadetti B ai Master, dalla paracanoa agli equipaggi misti.

A poche ore dalla scadenza delle iscrizioni, risultano iscritti 358 atleti, provenienti da oltre 50 società da tutta Italia. Tenuto conto della presenza di allenatori e accompagnatori, sono attese a Firenze non meno di quattrocento persone.

Le gare inizieranno il sabato mattina alle 9.00 per il K1 e la domenica alle 9.00 per il K2.

Ciascuna categoria percorre lunghezze progressivamente crescenti, che variano da una manciata di chilometri dei Cadetti ai circa 27 chilometri dei Senior.

Per garantire spazi e sicurezza, le attività sportive e logistiche verranno dislocate tra gli spazi della Canottieri Comunali Firenze e il parco dell’Albereta: trasbordi, direzione di gara, segreteria, infermeria,deposito barche e attrezzature, premiazioni etc..

Le società partecipanti allestiranno i propri gazebo nel parco per sopperire all’impossibilità di fruire degli spogliatoi.

All’ingresso del “villaggio maratona” verrà misurata la temperatura corporea a tutti, gli atleti verranno forniti di bracciale di riconoscimento per poter accedere alle aree dedicate a partecipanti e staff.

Onde evitare occasioni di assembramento, non ci sarà una cerimonia finale di premiazione ma gli atleti verranno premiati al termine di ogni singola gara.

CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE - SQUADRA DI CANOA VELOCITA’

Allenatore: MARCO GUAZZINI

Atleta categoria principali traguardi

MATTEO GRAZIANI senior campione italiano, nazionale azzurra

GUIDO CONCIARELLI under23 campione italiano, nazionale azzurra

NICCOLO’ BIONDO ragazzi campione italiano

ANDREA BIAGINI ragazzi campione italiano

LUCA CANTORI ragazzi

MICHELE SANDRUCCI ragazzi

NICCOLO’ BASSILICHI ragazzi

FAUSTO VEGGI ragazzi