Campionati toscani Elite 2019, Borgo San Lorenzo dal 15 a l 17 Novembre

​Il programma della kermesse regionale

Si terranno a Borgo San Lorenzo, dal 15 al 17 Novembre, i Campionati Toscani Élite di pugilato organizzati dalla Mugello Boxing Team.

Si tratta del più importante appuntamento regionale dell'anno, in quanto la qualifica Élite I Serie è il massimo livello raggiungibile da un pugile dilettante prima dell'eventuale passaggio al professionismo. Cinquanta pugili, suddivisi in 8 categorie di peso, si daranno battaglia per aggiudicarsi il titolo toscano e per poter accedere ai Campionati Italiani che si svolgeranno a dicembre.

La competizione si svolgerà presso la tensostruttura attigua al Centro Piscine piscine di Borgo San Lorenzo, in via Caiani n. 28. L'inizio delle serate di venerdì 15 - per i quarti di finale - e sabato 16 - per la semifinali - è fissato alle ore 21:00, mentre le finali sono in programma domenica 17 a partire dalle ore 17:00.

Biglietto di ingresso 10 euro, ridotto 5 euro.

Ufficio Stampa Mugello Boxing team