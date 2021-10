Camilla Sanquerin presidente della Sds fiorentina nord ovest

Sesto Fiorentino – 15 ottobre 2021 – E’ stata riconfermata alla guida della presidenza della Società della Salute zona fiorentina nord ovest, Camilla Sanquerin. La riconferma da parte dell’Assemblea dei soci della Società della Salute è arrivata nella seduta di questa mattina che si è conclusa da poco.

Trentanove anni, laureata in Studi europei presso la facoltà di Scienze Politiche di Firenze, Sanquerin è presidente della Società della Salute dal 2019 dove ha precedentemente ricoperto anche l’incarico di vicepresidente. A Sesto Fiorentino è stata confermata nella nuova squadra del rieletto sindaco, Lorenzo Falchi, come assessore alle politiche sociali, volontariato, integrazione e solidarietà, incarico che ricopre dal 2016. A Sesto è stata anche consigliera comunale dal 2004 al 2014.

“Esprimo soddisfazione e ringrazio l’Assemblea dei soci per questa riconferma che mi vedrà impegnata nei prossimi anni a investire per dare uno slancio ancora più forte alla Società della Salute - dichiara Sanquerin - La pandemia ci ha dimostrato quanto sia stata importante l’integrazione fra politiche sanitarie e sociali e l’impegno sarà continuare a investire in una zona come la nord ovest che esprime un livello avanzato di risposta ai bisogni di salute e di benessere dei suoi cittadini. Consolidare l’esperienza della Società della Salute, significherà lavorare per farsi ancora più promotori di questo percorso anche sul livello regionale”.

Come presidente, Sanquerin fa parte della giunta esecutiva della SdS fiorentina nord ovest che nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’Assemblea dei soci, adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della Società della Salute. Con Sanquerin ne fanno parte il vicepresidente Andrea Franceschi e il direttore Servizi Sociali della Ausl Toscana centro, Rossella Boldrini.