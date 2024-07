Caldo in Toscana, da venerdì 26 luglio aumenta

Probabile aumento delle temperature e caldo in nuova intensificazione a partire da venerdì 26 luglio a causa della progressiva espansione di un promontorio di origine sub-tropicale sul Mediterraneo centro-occidentale. "Non da escludere - sottolinea Lamma Toscana - punte fino a 40 °C o localmente oltre in Toscana nella prossima settimana. Solo sul finire della prossima settimana i modelli probabilistici lasciano intravedere un possibile allentamento del caldo intenso".

Ma come sta andando per il momento questa stagione dal punto di vista termico, considerato che l'estate climatologica è iniziata ormai già da quasi due mesi (dal 1 giugno)? "Le anomalie di temperature - spiega ancora Lamma - sono positive ed intorno a +0.5, +1.0 °C, in Toscana e al nord Italia in quanto la stagione è iniziata un po' in sordina, ma sono comprese tra +2 e + 3 °C al sud, complice qui anche un giugno molto caldo. Non è certo la più calda in Toscana al momento, ma è comunque tra le più calde. Molto più caldo fu nel 2003 e nel 2022, più caldo nel 2015 e, seppur di poco, lo stesso periodo dell'anno scorso... Se dovesse terminare oggi l'estate 2024 sarebbe la sesta più calda nelle stazioni un po' più costiere e la nona più calda nelle zone interne", conclude il Lamma.