Caldo a Firenze, codice rosso anche sabato 18 luglio

Prosegue l'ondata di calore su Firenze. Il Ministero della Salute ha confermato il codice rosso (livello 3) anche per le giornate di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 luglio, con temperature percepite fino a 39 gradi e condizioni di rischio elevato per la salute, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e soggetti con patologie croniche.

Le temperature previste sono di 26, 25 e 26 gradi alle ore 8, 35 gradi alle ore 14 in tutte e tre le giornate e una temperatura massima percepita di 39 gradi.

Anche i principali modelli meteorologici confermano la persistenza dell'alta pressione sull'Italia centrale almeno fino a venerdì. Le carte mostrano infatti la Toscana ancora interessata da una massa d'aria molto calda, senza l'ingresso di correnti più fresche. Solo tra la fine del fine settimana e l'inizio della prossima è atteso un graduale indebolimento dell'anticiclone, con una progressiva diminuzione delle temperature anche sulla Toscana.

Le rilevazioni del Centro funzionale regionale confermano inoltre il caldo intenso già registrato oggi in città. Alle 10.20 sono stati misurati 32,5 gradi all'Orto Botanico, 31,9 gradi a Boboli e 31,2 gradi alla stazione Firenze Università, dopo minime notturne comprese tra 22,4 e 24,1 gradi, valori che testimoniano il persistere delle cosiddette notti tropicali.

La protezione civile del Comune di Firenze rinnova l'invito a limitare le attività all'aperto nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua anche in assenza dello stimolo della sete, evitare l'esposizione diretta al sole, prestare particolare attenzione alle persone più fragili e agli animali domestici.

Il decalogo del Ministero della Salute con i consigli per proteggersi dal caldo è disponibile all'indirizzo: https://www.salute.gov.it/caldo.