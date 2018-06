​Calcio Storico: per la finale Fabio Turchi e Gloria Peritore magnifico messere e leggiadra madonna

Finale del torneo di San Giovanni 2018

Saranno Fabio Turchi e Gloria Peritore il magnifico messere e la leggiadra madonna della finale del torneo di San Giovanni del Calcio storico fiorentino 2018. Lo annunciano l’assessore alle Tradizioni popolari Andrea Vannucci e il presidente del Calcio storico fiorentino Michele Pierguidi. “Due grandi sportivi – hanno detto Vannucci e Pierguidi – che in questi anni hanno portato in alto il nome di Firenze e hanno saputo accendere di entusiasmo la città e il pubblico di casa con i loro combattimenti al Mandela Forum. Due campioni che, insieme al sindaco Dario Nardella, abbiamo voluto come magnifico messere e leggiadra madonna per la finale del 24 giugno”.

Il 24enne campione fiorentino Fabio Turchi si è confermato campione Wbc davanti al pubblico del Mandela Forum lo scorso 2 febbraio; Gloria Peritore (54 kg) ha trionfato il 9 dicembre 2017 nella notte di Oktagon Bellator, sempre al Mandela Forum, ed è da tempo impegnata come testimonial della lotta contro la violenza sulle donne.