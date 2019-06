Calcio storico, biglietti in vendita

Da oggi presso il Box Office, pagamento con Bancomat, carta di credito e carta prepagata. I prezzi vanno da 29 a 80 euro. Sabato 15 Rossi-Verdi, domenica Bianchi-Azzurri. Finalissima, come sempre, per San Giovanni

Sono in vendita i biglietti per le partite del Torneo di San Giovanni 2019 del Calcio storico fiorentino. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso la sede del Box Office, via delle Vecchie Carceri 1, con pagamento digitale tramite bancomat, carta di credito (con esclusione del circuito AMEX) e carta prepagata.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Tribuna onore centrale € 80; Tribuna onore laterale € 60; Tribuna numerata € 40; Tribune popolari € 29. La biglietteria è aperta da martedì 11 giugno a partire dalle ore 11. Si ricorda che ogni persona potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti.

Le partite di semifinale del Torneo vedranno in campo sabato 15 giugno alle 17 Rossi -Verdi e domenica 16 giugno, sempre alle 17, Bianchi - Azzurri. Il corteo storico della Repubblica Fiorentina partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15 per poi fermarsi in piazza della Signoria, prima di arrivare in piazza Santa Croce, sede della partite.