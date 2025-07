Caffè Versiliana 2025, il programma

Al via gli Incontri al Caffè della Versiliana 2025.

Nel celebre salotto estivo promosso dalla Fondazione Versiliana e coordinato quest’anno da Alessandro Sallusti, sono attesi i più grandi nomi della cultura, del giornalismo, della politica e dell’attualità.

dal 5 luglio al 31 agosto 2025

Tra gli ospiti dell’edizione 2025 Gianluigi Nuzzi (06/07), Gennaro Sangiuliano (09/07), Stefano Zecchi (11/07), Letizia Moratti (12/07), Gaia Trussardi (13/07), Chiara Francini (14/07), Giuseppe Brindisi (15/07) Federico e Iacopo Rampini (18/07), Pierluigi Bersani (20/07), Mario Giordano (25/07), Red Canzian (25/07) Roberto Vannacci (26/07), Marcello Veneziani (27/7), Sandra Bonzi e Claudio Bisio (30/07), Rita Rusic (02/08), Agnese Pini (03/08), Nicoletta Romanoff (07/08), Pupo e Giancarlo Antognoni (10/08), Luca Sommi (12/8), Giordano Bruno Guerri (13/08), Antonio Padellaro (14/8), Dario Fabbri (22/08), Davide Oldani (23/08).

Tra i membri dell’esecutivo e vertici istituzionali hanno confermato la presenza il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani (6 agosto); il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara (29 luglio); il Ministro della Cultura Alessandro Giuli (21 agosto); il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto (25 agosto) e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (9 agosto), il segretario di Azione Carlo Calenda (26 agosto).

Marina di Pietrasanta (LU) 01.07.2025_ Tornano gli Incontri al Caffè della Versiliana, il celebre salotto estivo che per due mesi, a partire da sabato 5 luglio fino a domenica 31 agosto 2025, accoglierà tutti i pomeriggi alcuni tra i più importanti protagonisti della cultura, del giornalismo, della politica e dell’attualità.

Quasi sessanta appuntamenti animeranno la 46esima edizione del Festival promosso e organizzato dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta e con il sostegno della Regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana.

Anche quest’anno, il Caffè della Versiliana si propone come uno spazio di incontro e riflessione, capace di offrire uno sguardo critico e approfondito sui temi più rilevanti del nostro tempo.

Novità di questa edizione sarà la firma di Alessandro Sallusti, convocato dalla nuova governance come coordinatore del palinsesto e principale conduttore degli incontri.

“Il Caffè della Versiliana rappresenta un prestigioso palcoscenico nazionale per il confronto e l’approfondimento sull'attualità, la politica, il giornalismo e lo spettacolo - afferma il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti. Anche quest’anno accoglieremo a Marina di Pietrasanta alcuni fra i massimi esponenti dell’amministrazione statale, dell’imprenditoria, dell’arte e della comunicazione, offrendo un'occasione unica al pubblico di assistere a dibattiti e interviste dal vivo.

Ma quest’anno, per la prima volta, il programma si innesta nell’onda lunga generata dalle attività invernali alla Green House, molto apprezzate e partecipate: questi appuntamenti, strutturati con una certa continuità, hanno iniziato a dare alla Versiliana quel carattere di annualità che avevo posto come obiettivo alla nuova presidenza, creando per gli ambienti del parco nuove occasioni di frequentazione, al fianco del tradizionale cartellone del teatro comunale. Un grande augurio di buon lavoro, quindi, a tutto lo staff della Fondazione che è nostra partner fondamentale – conclude - insieme alle Fondazioni Centro Arti Visive e Museo Igor Mitoraj, per la candidatura a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027”.

“Il Caffè della Versiliana sarà anche quest’anno un appuntamento imperdibile di cultura, attualità e riflessione, nel contesto unico di quello che è da sempre definito il salotto dell’estate italiana – dichiara Paola Rovellini, alla sua prima edizione del Caffè estivo come presidente della Fondazione Versiliana. – Per me è un’emozione particolare vivere questo debutto, abbiamo lavorato con dedizione per costruire un programma eterogeneo, bilanciato e profondamente radicato nei temi del nostro tempo: dalla politica all’economia, dal sociale all’ambiente. È un impegno quotidiano, fatto di attenzione e passione, che ci consente di offrire al pubblico uno spazio autentico di incontro e confronto. Vedere il Caffè prendere forma, sapendo di contribuire alla sua storia, è per me motivo di grande orgoglio.”

"È per me un onore – commenta Alessandro Sallusti - e una sfida raccogliere il testimone degli Incontri al Caffè della Versiliana, uno spazio unico nel panorama culturale italiano, dove da oltre quarant’anni si incrociano idee, visioni e protagonisti del nostro tempo. Il mio impegno sarà quello di mantenere viva la tradizione di confronto libero e intelligente che ha reso celebre questo appuntamento, arricchendola con uno sguardo attento sull’attualità, la politica, la cultura e la società. La Versiliana è un luogo dove le parole contano e le opinioni si ascoltano: farne parte in questo ruolo è per me motivo di orgoglio e responsabilità.”

Gli appuntamenti al Caffè, che si svolgeranno tutti i giorni alle ore 18.30 e saranno come sempre a ingresso libero, prenderanno il via sabato 5 luglio con protagonista Andrea Stroppa, l’uomo di Elon Musk in Italiache dialogherà con il direttore Alessandro Sallusti su quanto sta accadendo oggi nel mondo.

Restando sull’attualità, domenica 6 luglio si parlerà di uno dei fatti di cronaca più controversi degli ultimi anni nell’incontro ‘Garlasco e non solo. Se la cronaca nera diventa un fatto politico che divide gli italiani’ con protagonista il giornalista e conduttore di ‘Quarto Grado’ Gianluigi Nuzzi intervistato dal direttore Sallusti.

I BIG DELLA POLITICA

Allo ‘Spazio Caffè Romano Battaglia’ non potranno mancare, come da tradizione, anche i big della politica: tra i rappresentanti del Governo che hanno già confermato la presenza il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani (6 agosto) intervistato dal direttore del TG2 Antonio Preziosi ; il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara (29 luglio); il Ministro della Cultura Alessandro Giuli (21 agosto); il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto (25 agosto); il segretario di Azione Carlo Calenda (26 agosto), il vicesegretario di F.I. Deborah Bergamini ( 8 agosto) e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (9 agosto), l’europarlamentare e vice segretario federale della Lega Roberto Vannacci (26 luglio).

Invitati anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vice Premier Matteo Salvini, il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, leader di Italia Viva Matteo Renzi, la segretaria del PD Elly Schlein, oltrechéi ministri Daniela Santanchè e Carlo Nordio.

LIBRI E NON SOLO

Sono molti le personalità che hanno confermato la presenza agli incontri pomeridiani per presentare le loro novità editoriali. Fra loro ricordiamo l’ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano (9 luglio) che presenterà il suo ultimo libro ‘Trump. La rivincita’; il professor Stefano Zecchi, filosofo e scrittore (11 luglio) con il libro ‘Resurrezione’; Gaia Trussardi e il marito, l’attore Adriano Giannini, presenteranno i loro libri domenica 13 luglio: la figlia dello stilista e imprenditore Nicola Trussardiracconterà due improvvise perdite famigliari in ‘Cara morte, amica mia’ mentre Giannini, già protagonista sul piccolo e grande schermo di film e serie tv di successo, presenterà il suo libro per bambini ‘Piro’ alla Versiliana dei Piccoli (ore 17:15).

E ancora l’attrice Chiara Francini (14 luglio) con ‘Le querce non fanno limoni’; Federico e Iacopo Rampini (18 luglio) coautori de ‘Il gioco del potere’, parleranno di grandi questioni geopolitiche intrecciate a relazioni familiari ai microfoni della giornalista Lucia Cimini; l’ex segretario del PD Pierluigi Bersani (20 luglio) con ‘Chiedimi chi erano i Beatles’ racconterà, partendo dalla Storia, i momenti chiave delle vicende italiane ed europee, per capire quale sia il senso della buona politica.

Doppio appuntamento venerdì 25 luglio: sul ‘Palco Romano Battaglia’ saranno ospiti il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano, che presenterà la sua ultima opera ‘Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti’ intervistato da Alessandro Sallusti e a seguire Red Canzian, compositore, cantautore e polistrumentista, autore di ‘Centoparole. Per raccontare una vita’ intervistato da David De Filippi.

Si prosegue con Marcello Veneziani (27 luglio) che presenterà la sua ultima opera ‘C’era una volta il sud’; la giornalista Sandra Bonzi, autrice di ‘Una parola per non morire’e il marito Claudio Bisio (30 luglio) intervistati per l’occasione dallo scrittore Fabio Genovesi.

Nel mese di agosto gli incontri proseguiranno con lo scrittore e autore di best seller Andrea Vitali (01 agosto) con ‘La profezia del povero Erasmo’; la direttrice di QN Agnese Pini (03 agosto) autrice di ‘La verità è un fuoco’; l’attrice Nicoletta Romanoff (07 agosto), che presenterà ‘Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio’; il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (9 agosto) che presenterà nell’occasione il suo ultimo libro ‘’Pietro Leopoldo.

Il Granduca delle riforme’ insieme al sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti, moderati da Fabrizio Diolaiuti; il giornalista, autore e conduttore televisivo Luca Sommi (12 agosto), intervistato dall’AD della Società Editoriale ‘Il Fatto’ Cinzia Monteverdi parlerà di ‘Solo amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali’; il presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri (13 agosto), presenterà i suoi ultimi lavori ‘Benito.

Storia di un italiano’ e ‘Italo Balbo. Il gerarca che oscurò Mussolini’; Antonio Padellaro (14 agosto), giornalista, già direttore de ‘Il Fatto Quotidiano’ presenterà ‘Fascisti immaginari’.

Fra gli appuntamenti più attesi ricordiamo inoltre il pomeriggio con l’europarlamentare, già sindaco di Milano Letizia Moratti (12 luglio); con l’attrice e produttrice cinematografica Rita Rusic (02 agosto); conil cantautore Pupo che farà coppia con il Campione del Mondo 1982 Giancarlo Antognoni (10 agosto),intervistati dai giornalisti Enzo Bucchioni e David De Filippi; conl’analista geopolitico, fondatore della rivista ‘Domino’ Dario Fabbri (22 agosto) e il pomeriggio in compagnia dello Chef Davide Oldani (23 agosto), titolare del celebre ristorante pluristellato D’O e l’incontro del 25 agosto dedicato al tema della giustizia con ospiti il viceministro Francesco Paolo Sisto, l’avvocato Rinaldo Romanelli, segretario dell'Unione Camere Penali Italiane (Ucpi), il professor Giorgio Spangher, moderati dall’avvocatoEros Baldini.

Ricordiamo inoltre l’incontro del 7 luglio dedicato ai cibi artificiali e a quelli ultraprocessati con protagonisti Letizia Cesani, Presidente Regionale Coldiretti Toscana; Rino Agostiniani, Direttore Pediatra e Neonatologia Azienda USL Toscana Centro e Presidente Società Italiana Pediatri (SIP); Barbara Paolini, Direttore dell’area Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e Presidente dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) e Francesca Buonagurelli, Responsabile Coldiretti Donne Lucca e cuoca contadina di ‘Campagna Amica’, moderati dal giornalista di NoiTv Federico Conti; il pomeriggio dell’8 luglio con protagonista il giornalista e collaboratore di Limes Matteo Giusti intervistato da David De Filippi, presenterà ‘Africani brava gente.

Dittature, golpe, guerre tra clan: cronologia del post colonialismo’; l’appuntamento del 10 luglio con il professor Fernando Colao, chirurgo ortopedico che parlerà di cellule staminali e Gemma Colao, psicologa, l’incontro del 15 luglio organizzato dal Rotary Club Viareggio-Versilia, dal titolo ‘Garlasco: cronaca di un caso italiano. Verità e mistero’ con ospite il giornalista e conduttore di ‘Zona Bianca’ Giuseppe Brindisi, intervistato dall’inviato Mediaset Angelo Macchiavello; il pomeriggio insieme a Luciano Romoli, Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli A.L.A.M., protagonista insieme al Prof. Fulvio Conti, ordinario di Storia contemporanea all’Università di Firenze e al filosofo Paolo Ercolani, dell’incontro ‘La ricerca per un nuovo umanesimo’, moderati dal giornalista Massimiliano Cannata (19 luglio); l’incontro del 23 luglio con protagonista il fotografo Massimo Vitali intervistato da Federico J.

Cusin; la presentazione dell’ultimo libro del giornalista Alberto Mattioli che, intervistato da Mattia Merlino, parlerà del suo ultimo libro ‘Il loggionista impenitente’ (24 luglio); il pomeriggio dedicato alla radio e ai 50 di Radio Bruno con Maurizio Bolognesi e Marilena Berti (31 luglio) e l'appuntamento finale del Caffè organizzato in collaborazione con il Premio Letterario Massarosa (31 agosto) con la conduzione di Claudio Sottili.

LE COLLABORAZIONI

Prestigiose anche quest’anno le collaborazioni che la Fondazione Versiliana ha messo in campo per l'edizione 2025 del Festival e del suo Caffè.

Una su tutte la sinergia con la Regione Toscana e con Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana che ha rinnovato il suo sostegno al Festival. Insieme all'agenzia regionale che promuove i territori, la Fondazione Versiliana ha dato vita anche quest’anno ad un progetto integrato che porterà all'interno del Caffè una serie di iniziative volte a promuovere le eccellenze della nostra Regione e nello specifico gli incontri del 5 e del 27 agosto, con protagonisti rispettivamente l’assessore regionaleal turismo Leonardo Marras e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e con incontri anche nel mese di settembre.

Prosegue anche in estate la collaborazione con Pietrasanta Cult, il progetto culturale ideato dal dottor Augusto Palermo che al Caffè della Versiliana condurrà una serie di incontri, sia in versione pomeridiana che serale e nello specifico: l’incontro ‘Forza, cura e longevità della donna’ del 22 luglio (ore 18:30) con Alessia Baroni, Jill Cooper, Rosa Maria Montesanti e i quattro appuntamenti serali (ore 21:00) con protagonisti Umberta Gnutti Beretta, Arturo Galansino, Giovanni Bonelli e Marinella Senatore (24 luglio); lo storico dell’arte Pietro C.Marani (5 agosto); la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta (21 agosto) e il regista Dario Argento (23 agosto).

Nuova collaborazione dell’edizione 2025 è quella con la Rivista P.O.S.H., luxury magazine che racconta l’eccellenza nella sua accezione internazionale, incarnando però il gusto ed i valor dell’estetica italiana, che organizzerà un incontro al Caffè in data 17 luglio.

IL CAFFE' DE LA VERSILIANA IN TV

Anche per questa edizione 2025, il Caffè de La Versiliana sarà un appuntamento televisivo: oltre ad aver rinnovato la collaborazione con Noi Tv, che trasmetterà tutti gli incontri sul proprio canale 12 e anche in streaming, il Caffè de La Versiliana sarà trasmesso anche su Umbria Tv e Tv Parma.

Tutti gli incontri saranno anche trasmessi in streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival” e sulle pagine Facebook della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Inizio ore 18.30. Info www.versilianafestival.it