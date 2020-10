Cade un albero in via Curzio Malaparte

Intervento della Polizia Municipale per un ferito lieve a causa del vento

Questo pomeriggio intorno alle 13.30 in via Curzio Malaparte angolo via Florit è caduto un pioppo cresciuto spontaneamente nella fascia verde ai lati della strada, i cui rami hanno ferito di striscio alla gamba un passante. Il 55enne è stato soccorso sul posto da un militare del Battaglione Abetone di stanza a Firenze che ha chiamato il 118. Il ferito è stato portato dall'ambulanza al Pronto soccorso di Careggi dove è stato medicato e dimesso nel pomeriggio con una prognosi di 10 giorni. Per quanto riguarda la viabilità, la Polizia Municipale ha istituito un restringimento di carreggiata mentre i boscaioli del verde pubblico hanno svolto le operazioni di rimozione della pianta che si sono concluse intorno alle 16.15.

Del resto le previsioni parlano di vento forte fino alle 13:00 di domani, sabato 3 ottobre. Dalle prime ore della notte possibili forti temporali a partire dalle zone occidentali e forti colpi di vento e grandinate.