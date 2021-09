Bustric e Sandro Berti in prima nazionale con 'Il circo delle pulci'

Novità teatro comico in prima nazionale al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto a cura di Guascone Teatro per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Va in scena 'Il circo delle pulci' di Sergio Bini, in arte Bustric, con la partecipazione straordinaria di Sandro Berti e Leonardo Brizzi. Venerdì 10 settembre 2021 alle 21,30 al Parco Eudora a Cenaia (Pisa) in Via Vittorio Veneto, 103/b. In collaborazione con l’Associazione Pasargade.

Alle 20,00 cena in logo a cura di “TeLoCucinoIo” ad euro 20,00. Ingresso allo spettacolo euro 8. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Da non perdere: una visita nel parco del Centro Benessere Eudora.

In prima nazionale debutta ad Utopia del Buongusto 'Il circo delle pulci' di Sergio Bini, in arte Bustric, con la partecipazione straordinaria di Sandro Berti (membro della Banda Osiris) e il pianista Leonardo Brizzi. Si tratta del nuovo spettacolo del mitico Bustric, il poetico attore/mago fiorentino (indimenticabile interprete della Vita è bella di Benigni). Una produzione romantica e comica dedicata al circo delle pulci. Nato nell’Ottocento, da allora ad oggi ha avuto alterne fortune, ma sempre ha portato con sé l’idea di uno spettacolo di arte visiva racchiuso in una piccola valigia, dove anche le grandi illusioni sono minuscole.

La pulce è un animale assai piccolo e spesso invisibile. Quale occasione migliore per creare un Circo Magico, fatto d’illusione e realtà, immaginario e immaginato? Esso è una metafora straordinaria per raccontare l’impossibile: “Se le pulci esistono è incredibile, ma se non esistono lo è ancor di più!” un gioco di prospettive fra l’infinitamente piccolo ed infinitamente grande.

Il Festival

Il motto è sempre lo stesso: “Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio”. Con l’estate, immancabile, nonostante tutto, ritorna il festival Utopia del Buongusto di Teatro Guascone (Pontedera – Pisa) che quest’anno compie ventiquattro anni. Diventato ormai un cult, non poteva mancare nel secondo anno di Covid-19 e quindi si presenta con un carnet di 44 serate di cene e teatro in Toscana, tra il 26 giugno e il 30 ottobre.

Come sempre, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, la manifestazione promette anche per il 2021 un pieno di appuntamenti nuovi e diversi, per tutti i gusti. Ventiquattresimo atto di scorribande del primo esperimento internazionale di vita godereccia. Due le cifre che l’accompagnano: circa 1400 serate in 23 anni con quasi 190.000 spettatori.

Ci saranno compagnie da tutta Italia, in 5 mesi in 5 province: Pisa, Lucca, Firenze, Livorno e Arezzo. Il teatro si sposerà a luoghi tutti da scoprire, a stretto contatto con l'anima di decine di artisti, cuochi, scrittori, vinaioli e pastori. Tra gli ospiti, solo per citarne qualcuno, Paolo Migone, Gli Omini, Francesco Bottai, Riccardo Goretti, Michele Crestacci, Bustric, Sandro Berti, Nicola Pecci, Fabrizio Checcacci.

Utopia del Buongusto si propone ancora come la più grande rete regionale di Teatro all’aperto, più che un evento raro, una buona abitudine normale e semplice. Come sempre Utopia scova e offre al suo pubblico tanti spettacoli inediti, sostenendo la nascita di nuovi copioni e la ricerca drammaturgica.

Anche quest’anno sarà un viaggio teatral-gastronomico per aie, frantoi, cortili e sagrati, sempre pronto a sedurre il pubblico con cibi ancora un po’ più buoni e spettacoli ancora un po’ più belli. Una promessa per chi incontra solo adesso la manifestazione diretta da Andrea Kaemmerle. L’atmosfera informale e birbante dei primi anni c’è sempre, ancora la stessa voglia di incontrare persone, accompagnarsi nelle notti di estate e coltivare semi di umanità. Nonostante tutto “Utopia” è tornata.

Nei territori dei comuni di: Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Cascina, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Firenze, Livorno, Peccioli, Ponsacco, Pontassieve, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Terranuova Bracciolini, Terricciola, Vicopisano. Festival finanziato dai Comuni di: Bientina, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Casciana Terme Lari, Cascina, Collesalvetti, Crespina Lorenzana, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Terranuova Bracciolini, Vicopisano.