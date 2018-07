Bus e Tramvia, abbonamenti studenti e ordinari: ecco le agevolazioni del Comune di Firenze

Un rimborso diretto del Comune di Firenze attraverso Ataf per l’inizio dell’anno scolastico e dal 2019 lo sconto sarà direttamente applicato sul costo dell’abbonamento

Il Comune del capoluogo ha predisposto una erogazione di un contributo a fronte degli aumenti scattati con l’entrata in vigore del nuovo sistema tariffario regionale, ed ha deciso di stanziare risorse ad hoc per azzerare i rincari per gli studenti e per gli utenti con ISEE fino a 12.500 euro residenti a Firenze.



Quindi a partire dal 1° settembre 2018 gli interessati potranno chiedere il rimborso direttamente ad Ataf presentando un modulo che verrà messo a disposizione sui siti del Comune (www.comune.fi.it) e dell’azienda di trasporto (www.ataf.net). Con quel modulo e con la certificazione ISEE, Ataf farà un bonifico dell'importo che verrà coperto per i propri residenti dal Comune di Firenze secondo la tabella del piano di intervento sugli abbonamenti per studenti non universitari. In concreto per gli studenti di famiglie con ISEE inferiore a 12.500 euro l’abbonamento rimarrà 150 euro a fronte dei previsti 200 euro perché i 50 euro mancanti saranno coperti dal Comune.

Lo stesso meccanismo è previsto in caso di ISEE compreso tra 12.500 e 36.000 euro: il costo a carico del cittadino sarà sempre 185 euro con il contributo del’Amministrazione di 15 euro per arrivare al costo di 200 euro previsto dalla nuova tariffazione. Infine per gli studenti con ISEE superiore a 36.000 euro a fronte di un costo dell’abbonamento di 252 euro, pagheranno sempre 185 euro grazie al contributo del Comune.



A partire dal 1° gennaio 2019 chi rinnoverà l'abbonamento o chi lo stipulerà ex novo pagherà la cifra già scontata del contributo del Comune. Questa modalità di rimborso sarà applicata a tutti coloro che stipulano o rinnovano l'abbonamento annuale studenti non universitari.



Uno stanziamento ad hoc è stato previsto anche per gli abbonamenti ordinari con ISEE al di sotto dei 12.500 euro. Fino ad oggi il costo di un annuale era di 310 euro che diventavano 150 per l’utente con ISEE fino a 12.500 euro.Oggi con il nuovo sistema è possibile applicare tariffe di 260 euro previste per ISEE inferiori a 36.000 euro. Il Comune di Firenze manterrà l'agevolazione per ISEE inferiori a 12.500 euro al costo di 150 euro l'anno rimborsando la differenza di 110 euro.