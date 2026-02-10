Burraco con raccolta fondi per l'Ispro

Il burraco è diventato, in breve tempo, un “fenomeno sociale” di dimensioni importanti. Domenica prossima 15 febbraio in programma un torneo di burraco benefico all’Harry’s Bar all’interno del Grand Hotel Villa Medici a Firenze. La gara inizierà alle ore 15,30.

La finalità benefica è dedicata al Lions Club Cosimo de’ Medici fondato nel 2006: le Presidenti Gabriella Ciabattini e Anna Iacobacci interverranno per un saluto e per specificare che la raccolta fondi è destinata all'ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica della Toscana) l'ente di riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi precoce (screening) e cura dei tumori.

Offre screening gratuiti (mammella, cervice, colon), attività di laboratorio, prevenzione primaria (stili di vita) e riabilitazione oncologica, con sede principale a Firenze (Villa delle Rose) e unità mobile.

Alle ore 15 prevista l’accoglienza delle coppie in lista con caffè e pasticcini, poi alle ore 15,30 tutti ai tavoli assegnati: la gara avrà inizio sotto l’attenta direzione dell’Arbitro Domenica Giuliani.

Dopo 4 turni Mitchell sarà stilata la classifica computerizzata e i vincitori riceveranno i premi in palio offerti dalla Gioielleria Grassi, Ristorante Il Fiscolo, Pellicceria Fabio Bellagambi, Il Bijou di Alessandra Currini e i vini di Panzanello Chianti Classico.

Per entrare in lista obbligo di prenotazione al 340 34 244 34 www.burracomagnifico.net