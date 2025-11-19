Burattini a Pozzolatico con i Pupi di Stac

Burattini in scena a Pozzolatico: domenica 23 novembre, alle ore 16, la Scuola d’infanzia San Giuseppe (Via Imprunetana per Pozzolatico, 237) ospita lo spettacolo di burattini “I Tre Doni del Vento Tramontano” della storica compagnia fiorentina I Pupi di Stac.

Un pomeriggio tra magia e fiabe popolari toscane, pensato per grandi e piccini. L’ingresso è libero e gratuito.L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Impruneta.

"Pian piano - spiega la Compagnia dei Pupi di Stac - ci avviciniamo al Natale e le fiabe sono coperte di neve, profumano di mele e camini accesi.

I TRE DONI DEL VENTO TRAMONTANO è una novella toscana con il motivo ricorrente dei tre doni magici, così come sono tre le prove da superare, le reginotte da marito, le mele d’oro, i fratelli che si contendono il trono e così via. TRE è il numero perfetto che ricorre nella leggenda e nel mito.

Questi tre doni sono fatti dal Vento Tramontano, qui a rappresentare le divinità della natura, che donano e tolgono, provvedono e infieriscono su chi in loro confida e di loro vive. Ma il vento che soffia sui campi di questi contadini toscani e sulla nidiata dei loro figlioletti, è un vento in fondo bonario che fa soltanto il suo mestiere. I veri antagonisti sono gli avidi e i prepotenti che, con la dialettica e l’inganno, riescono a defraudare i poveretti dei doni soprannaturali che la natura offre loro".