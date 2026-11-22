Cresce nel primo semestre 2026, rispetto al semestre dell'anno precedente in provincia di Firenze, lo stock di strumenti di risparmio semplici, sicuri e digitali. Tra le soluzioni maggiormente apprezzate dai cittadini Fiorentini figurano i Buoni Fruttiferi Postali e i Libretti di Risparmio Postale, emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti da Poste Italiane, che rappresentano un punto di riferimento per famiglie, giovani e pensionati che desiderano valorizzare i propri risparmi senza rinunciare a flessibilità e accessibilità.

I Buoni Fruttiferi Postali consentono di investire in modo sicuro e senza costi di sottoscrizione, gestione o rimborso, con la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la restituzione del capitale investito e degli interessi maturati. Disponibili sia in formato cartaceo sia dematerializzato, possono essere sottoscritti a partire da 50 euro e gestiti anche online attraverso il sito e l'App di Poste Italiane.

Tra le novità dell'offerta è disponibile il Buono Premium, dedicato a chi apporta nuova liquidità. Il prodotto ha una durata di un anno e riconosce alla scadenza un rendimento fisso predeterminato del 3,25% annuo lordo. Può essere sottoscritto esclusivamente in forma dematerializzata dai titolari di Libretto di Risparmio Postale e se si è titolari di un Libretto Smart abilitato alle funzionalità dispositive anche online tramite i canali digitali di Poste Italiane.

L'offerta comprende inoltre diverse tipologie di Buoni Fruttiferi Postali pensate per esigenze differenti: dal Buono Ordinario per chi guarda al lungo periodo, al Buono 4 anni Plus per chi ricerca un orizzonte temporale più breve, fino ai prodotti dedicati ai più giovani e alla pianificazione del futuro come il Buono dedicato ai minori e il Buono Soluzione Futuro.

Particolare attenzione è rivolta ai più giovani. Il Buono dedicato ai minori permette infatti di costruire nel tempo un capitale da destinare a progetti futuri, mentre il Libretto Minori accompagna bambini e ragazzi in un percorso graduale di educazione al risparmio attraverso le formule "Io Cresco", "Io Conosco" e "Io Capisco".

Accanto ai Buoni, i Libretti di Risparmio Postale continuano a rappresentare una soluzione particolarmente apprezzata per la gestione quotidiana del risparmio. Non prevedono costi di apertura, gestione o chiusura e consentono di depositare e prelevare somme in modo semplice, mantenendo sempre la disponibilità del denaro.