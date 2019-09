Bundu e Palagi (SPC): "Subito il ritiro dei decreti sicurezza"

Depositata una risoluzione in Palazzo Vecchio. Oggi arrivano a Firenze Stefano Caselli (nave Mediterranea) e Francesca Zanoni (nave Mare Jonio) alla Festa di Firenze Città Aperta (Casa del Popolo di Settignano, ore 18,30)

“Anche alla luce del dibattito che abbiamo sollecitato in Consiglio Comunale, in merito alle tematiche dell'accoglienza e dell'immigrazione, abbiamo deciso di depositare oggi una risoluzione “per l'abrogazione dei decreti sicurezza”. Lo facciamo – spiegano i consiglieri di Sinistra progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi – nel giorno in cui arrivano a Firenze Stefano Caselli (coordinatore sanitario della nave Mediterranea) e Francesca Zanoni (avvocata a bordo della nave Mare Jonio come guest coordinator), ospiti questo pomeriggio alla festa di Firenze Città Aperta alla Casa del Popolo di Settignano (ore 18,30). Il nuovo Governo ha suscitato grandi speranze nel Paese, ma temiamo molto la mancanza di una netta discontinuità, soprattutto perché il Partito Democratico ha inaugurato con Minniti un'impostazione, inaspritasi poi con Salvini, ma già delineatasi con il centrosinistra al Governo. Il Movimento 5 Stelle ha invece direttamente votato le leggi volute dalla Lega. Per questo è bene chiedere subito a tutti i livelli politici ed istituzionali un impegno diretto a far sì che il tema dell'immigrazione non sia più il capro espiatorio del malessere sociale dovuto alla crisi economica. Bisogna gestire diversamente il tema dell'accoglienza e non rendere più possibile che si verifichino situazioni come quella della Mare Jonio (fra le altre), dove chi si occupa di salvare vite umane viene criminalizzato e messo a rischio. Il Comune di Firenze – concludono Antonella Bundu e Dmitrij Palagi – non può limitarsi a qualche dichiarazione e con questa risoluzione vogliamo dare l'opportunità di un primo gesto concreto”.

