WAY Experience, realtà innovativa nel campo delle esperienze culturali immersive, con la collaborazione di Opera di Santa Maria del Fiore presenta Brunelleschi’s Dome - Building the Impossible, un’esperienza di realtà virtuale che si propone di condurre i visitatori in un viaggio inedito alla scoperta di uno dei più grandi capolavori dell’architettura rinascimentale: la cupola del Duomo di Firenze.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio palinsesto “Masters of Rinascimento”, nato da WAY Experience in co-produzione con Slow Tour Tuscany con l’obiettivo di offrire esperienze culturali innovative e senza precedenti nel mondo dell’arte e della storia.

Con Brunelleschi’s Dome - Building the Impossible gli spettatori avranno l’opportunità unica di fare un viaggio indietro nel tempo e immergersi a 360° nella costruzione della maestosa Cupola di Santa Maria del Fiore, attraverso gli occhi del suo stesso creatore, all’interno di un ambiente virtuale di straordinaria accuratezza. Brunelleschi, attraverso un racconto in prima persona, svelerà momenti significativi, retroscena e aneddoti della complessa e affascinante impresa costruttiva.

La narrazione, della durata di circa 10 minuti, sarà accompagnata dalla voce profonda e suggestiva dell’attore Antonio Palumbo, grazie alla partnership con LibriVivi; gli spettatori vivranno un racconto che alterna aneddoti biografici, retroscena storici e dettagli tecnici.

Brunelleschi’s Dome - Building the Impossible è fruibile presso lo spazio VR in via degli Alfani 113-115-117, Firenze, a partire dal 10 luglio, tutti i giorni dalle 8:30 alle 17:30.

L’accesso avviene in modalità continuativa, con fino a 12 postazioni disponibili ogni 15 minuti. I biglietti sono acquistabili presso lo spazio VR in via degli Alfani e nel corso delle prossime settimane on line sui canali web dell’Opera e di WAY Experience.

Il 10 luglio, giornata di open day, il pubblico potrà accedere allo Spazio VR in via degli Alfani 113-115-117 e provare l’esperienza in maniera gratuita, senza prenotazione, nell’orario di apertura.

L’esperienza Brunelleschi’s Dome - Building the Impossible si articola in tre ambienti: La navata centrale di Santa Maria del Fiore dove lo spettatore si troverà catapultato nel cuore del Duomo di Firenze, assistendo alle prime fasi di costruzione della Cupola. Brunelleschi stesso racconterà la storia della committenza e la celebre disputa con Lorenzo Ghiberti per l’assegnazione dell’incarico. Il tamburo della Cupola di Santa Maria del Fiore in cui Brunelleschi illustrerà il suo rivoluzionario progetto per la Cupola, descrivendo l'ingegnoso sistema autoportante da lui ideato.

Nel frattempo, sarà possibile ammirare nel dettaglio il cantiere, osservando gli operai al lavoro, i macchinari e i materiali impiegati e le sofisticate tecniche architettoniche messe in atto. La Cupola di Santa Maria del Fiore che un salto temporale proietterà lo spettatore al completamento della Cupola e ad ammirare il grande dipinto murale di Giorgio Vasari e Federico Zuccari realizzato al suo interno un secolo dopo.

Il progetto intende promuovere la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio del Rinascimento in modo innovativo, accessibile e coinvolgente, grazie a contenuti di altissima qualità cinematografica e a uno storytelling immersivo ed emozionale. L’intero progetto è stato concepito con l’obiettivo di valorizzare uno dei monumenti più importanti dell'Opera di Santa Maria del Fiore, promuovere una fruizione più consapevole del turismo e rendere la divulgazione culturale accessibile e inclusiva per un pubblico ampio ed eterogeneo.

La realizzazione di Brunelleschi’s Dome - Building the Impossible è stata resa possibile grazie alla preziosa consulenza scientifica dell’Opera di Santa Maria del Fiore, che ha contribuito in modo determinante alla definizione dei contenuti, garantendone l’accuratezza storica, artistica e scientifica.

I contenuti immersivi sono realizzati in formato VR 360 monoscopico con 3DoF (tre gradi di libertà), alla risoluzione 5K. La qualità dell’esperienza è garantita da oltre 8 mesi di produzione immersiva, con il coinvolgimento di un team multidisciplinare composto da 18 professionisti, tra cui VR artist, content curator, storici dell’arte, character animator, lighting specialist e FX artist. Il lavoro è stato realizzato con l’impiego di software avanzati di produzione video e rendering 3D, tra cui Unreal Engine 5.5, Blender, Houdini e Nuke.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla ricostruzione visiva: le immagini delle vetrate sono state fornite direttamente dal team di Opera per garantire la massima fedeltà e qualità, mentre per gli affreschi della cupola è stata utilizzata una texture digitale ad altissima definizione sempre di Opera, pari a 65.536 x 8.192 pixel. Per animare la narrazione, sono stati inseriti oltre 50 Metahumans, personaggi digitali ultra-realistici con volti, abiti e movimenti unici, pensati per restituire l’atmosfera viva del cantiere quattrocentesco. Infine, la luce che filtra attraverso le vetrate è calcolata in tempo reale con oltre 80 fonti luminose dinamiche, per simulare il cambiamento della luce naturale nel corso della giornata.

La colonna sonora originale, composta da musiche orchestrali appositamente scritte per il tour, è firmata da Fabio Sirna, che ha curato anche il sound design spazializzato. Le tracce audio sono state realizzate in formato ambisonico, per offrire un paesaggio sonoro tridimensionale capace di avvolgere completamente lo spettatore, ricreando ambientazioni storiche ed emozionali.

“È un onore aver potuto collaborare con Opera di Santa Maria del Fiore per la realizzazione di Brunelleschi’s Dome” dichiara Marco Pizzoni, co-founder e CEO di WAY Experience: “Si tratta di un progetto dal forte carattere innovativo perfettamente in linea con la nostra mission: realizzare grandi progetti immersivi per migliorare l’esperienza di visita dei luoghi della cultura, ampliarne il target, aumentarne l’inclusività e generare così un impatto sociale positivo. Questa esperienza tra reale e virtuale permetterà ai visitatori di compiere un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta della storia della Cupola di Brunelleschi, per vivere in prima persona quello che fino ad ora è stato solo raccontato.”

Aderire a questo progetto – afferma Leonardo Capanni coordinatore delle strategie digitali & Data Analysis dell’Opera di Santa Maria del Fiore - è stata per la nostra istituzione un’opportunità

importante per valorizzare la Cupola di Brunelleschi in una chiave inedita. La realtà virtuale permette infatti di superare la narrazione tradizionale, offrendo al visitatore un viaggio immersivo nel tempo e un incontro diretto con la genialità di Brunelleschi, arricchendo la fruizione culturale di una delle icone di Firenze in modo consapevole”.

"Siamo orgogliosi di aver contribuito, insieme a WAY Experience e all’Opera di Santa Maria del Fiore, alla creazione di questa esperienza VR dedicata alla Cupola di Brunelleschi” dichiara Annalisa Menconi, CEO e co-founder di Slow Tour Tuscany “Oltre al prestigio dell’istituzione, questo progetto rappresenta per noi un’opportunità unica per rendere finalmente 'visibile' la straordinaria portata dell’innovazione di Brunelleschi, non solo sul piano scientifico e tecnico, ma anche sul piano sociale e urbano, in un dialogo ancora vivo con la città di Firenze."