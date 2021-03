"Brumotti aggredito alle Cascine, superato ogni limite"

Montelatici (Lega): "Da qui in avanti, spero che le mie richieste in Consiglio Comunale, per una Firenze più sicura, saranno ascoltate". La solidarietà di Draghi (Fratelli d'Italia)

"Con l’aggressione a Brumotti si è superato ogni limite. Firenze, da sempre luogo di ospitalità e di solidarietà, è stanca di ospitare questa feccia, e da qui in avanti, spero che le mie richieste in consiglio comunale, per una Firenze più sicura, saranno ascoltate.

Piena solidarietà a Brumotti e alla troupe di Mediaset, aggrediti mentre documentavano lo spaccio alle Cascine". Lo dichiara il consigliere della Lega Antonio Montelatici.

"Solidarietà da parte di Fratelli d'Italia Firenze a #vittoriobrumotti aggredito ieri pomeriggio alle Cascine mentre documentava lo spaccio di droga. Solo qualche giorno fa i nostri militanti avevano fatto un flash mob contro lo spaccio in zona Leopolda, le cui ex officine sono utilizzate come base e nascondiglio per le sostanze illegali" aggiunge il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi.