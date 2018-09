Droga alle Cascine: giovani spacciatori in azione tra piazza Puccini e viale degli Olmi

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze hanno seguito il passaggio di mano dei soldi tra spacciatori

Nelle ultime tre settimane, l’impegno profuso nel contrasto alla vendita illecita di droga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Firenze ha portato all'arresto di 4 persone ed alla segnalazione amministrativa di altre otto.



Continua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri di Borgo Ognissanti i quali, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno delittuoso, hanno proceduto all'arresto in flagranza di 2 spacciatori di origini gambiane presso il Parco delle Cascine.



Nella circostanza, dopo una prima fase di osservazione ed individuazione dei soggetti presenti sul posto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze, in abiti civili, intercettavano l’acquirente all'altezza di Piazza Puccini, sequestrandogli i 4 grammi di hashish poco prima acquistati, alla cifra di euro 20, lungo il Viale degli Olmi. Contestualmente, venivano tratti in arresto gli spacciatori, rispettivamente di 20 e 23 anni, originari del Gambia, irregolari sul territorio italiano e già noti alle Forze dell’Ordine.



Il passaggio di mano di soldi e sostanza stupefacente, avvenuto tra i due spacciatori, si conferma quale modus operandi sempre più utilizzato al fine di eludere eventuali controlli da parte delle Forze di polizia.

Dichiarati in stato di arresto e trattenuti in camera di sicurezza, i due saranno giudicati nella mattinata odierna.