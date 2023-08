Brindisi e riscoperta del territorio senese con Calici di Stelle

Calici di Stelle è promosso in tutta Italia dall’Associazione Nazionale Città del Vino e dal Movimento del Turismo del Vino.

Calici di Stelle torna a Siena, in Fortezza, con un’edizione rinnovata e tanti vini di eccellenza. L’appuntamento è per giovedì 10 agosto, notte di San Lorenzo, dalle 19 alle 24, per la grande festa estiva delle Città del Vino e del Movimento Turismo del Vino che fa tappa in Fortezza.

L’evento, sotto l’egida del Comune di Siena (Assessorato al Turismo) che di Città del Vino è socio fondatore, è promosso in collaborazione con gli organizzatori del Siena Summer Festival, e propone 2 banchi d’assaggio con i vini rappresentativi delle Città del Vino (bianchi e bollicine, rossi e internazionali) e la presenza di aziende del territorio e non solo, che presenteranno le loro eccellenze enologiche. Il costo è di 10 euro per tre degustazioni di vini (con rilascio di calici di cristallo con 5 euro di cauzione che saranno restituiti alla riconsegna del calice, e sacchetta porta calice) oppure 15 euro se si vuole accompagnare i vini in degustazione con uno spuntino.

Tutto pronto a RapolanoTerme per Calici di Stelle, in programma mercoledì 9 agosto a partire dalle ore 21 nelle piazze del centro storico del paese. L’appuntamento unirà musica dal vivo, osservazione del cielo e degustazioni che vedranno protagoniste le eccellenze del territorio e non solo.

Ad animare il centro storico rapolanese saranno, infatti, i sapori della tradizione toscana proposti dai ristoranti locali in abbinamento ai vini Grance Senesi DOC, Vermentino toscano, Brunello di Montalcino DOCG, Maremma Toscana Cabernet, bollicine friulane, Lambrusco emiliano e Pinot bianco. La serata sarà accompagnata dalla musica della Bad Com Rock Band di Siena e dell’Associazione Bandistica “Sorgente Musicale” di Rapolano Terme, oltre alla possibilità di osservare le stelle con gli Amici astrofili del Centro Culturale La Piana.

Degustazioni, osservazione del cielo e riscoperta del territorio con visite gratuite al Museo Archeologico del Chianti.

Giovedì 10 agosto a Castelnuovo Berardenga arriva la notte di San Lorenzo targata Calici di Stelle e Chianti Funky Summer Festival, con una giornata ricca di eventi, da vivere e gustare fino alla fine. La rassegna estiva proposta dall’associazione Pro+ e ViviForte Off in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga, torna con un appuntamento originale insieme a Calici di Stelle per una serata con tanti eventi dalla musica al divertimento, passando per il gusto e la cultura.

A Castellina in Chianti è tutto pronto per l’edizione 2023 di Calici di Stelle che animerà il paese da domani, giovedì 10 fino a domenica 13 agosto.

Gli appuntamenti. Tutti pronti a brindare con il naso all’insù domani, giovedì 10 agosto, alle ore 18, con Calici della Castellina in Chianti, che unirà degustazioni di street food e vini di produzione locale, musica e osservazione del cielo e delle stelle in compagnia dell’Unione Astrofili Senese presso il camminamento esterno delle mura. Le degustazioni continueranno venerdì 11 agosto in Piazza del Comune, ancora dalle ore 18, con Calici d’Italia, che vedrà protagonisti vini e prodotti in arrivo da diverse regioni per una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche della Penisola accompagnata da musica dal vivo.