Branduardi racconta San Francesco

Un viaggio musicale e spirituale nella vita e nelle parole di San Francesco d'Assisi. In occasione degli 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, Angelo Branduardi sarà sabato 11 ottobre al Teatro Verdi di Firenze con il nuovo spettacolo “Il Cantico". Riprende così dalla Toscana la serie di concerti che, nelle prossime settimane, vedrà protagonista Angelo Branduardi in grandi città come Torino, Roma, Milano, Venezia.

Inizio ore 20,45. I biglietti – posti numerati da 25 a 57,50 euro - sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro www.teatroverdifirenze.it, www.bitconcerti.it e www.ticketone.it oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804). Info tel. 055.667566 - 055.212320.“Il Cantico" si ispira alla vita solare e vitale del "Poverello di Assisi", figura iconica di luce, povertà, letizia e poesia.

Come racconta lo stesso Branduardi: “La vita di San Francesco d’Assisi è quella di un uomo che diventa Santo... un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà 'mai disgiunta dalla letizia’. Francesco è stato anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo... io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle”.“Il Cantico” è l'occasione per rivivere la profondità degli scritti francescani e lasciarsi ispirare dai temi contemporanei che San Francesco, già nel suo tempo, sapeva incarnare con straordinaria modernità: povertà, ecologia, amore per la vita e accoglienza.

Branduardi torna a calcare i palchi con la band al completo, composta da grandi musicisti quali Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.

055 210804)Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)Sconti e riduzioniI bambini sotto cinque anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere.Persone con disabilitàPossono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito, se la percentuale di invalidità è di almeno il 75%.

I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566.