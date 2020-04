Bracconaggio, due denunciati a Certaldo

Operazione della Polizia provinciale della Città Metropolitana con il supporto dei Cc

Nel tardo pomeriggio di sabato 18 aprile la Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze è intervenuta insieme ai Carabinieri, nel comune di Certaldo, in un'area prossima alla sede dei vigili del fuoco, dove due cacciatori sparavano su un'altana, individuata percorrendo un tratto di strada, campi e zone sterrate.



Vedendo avvicinarsi la Polizia provinciale, i due cacciatori hanno cercato di allontanarsi con un automezzo e hanno raggiunto la proprietà di uno dei due a Castelfiorentino.



La Polizia provinciale e Cc hanno perquisito l'automezzo e rivenuto due carabine, sei trappole tagliole di tipo saltaleone per piccola avifauna (oggetto di sequestro amministrativo), 42 cartucce.



I due sono stati denunciati per porto abusivo d'armi perché entrambi privi del porto d'armi, per avere utilizzato una carabina non consentita, per avere esercitato attività venatoria in tempo di chiusura generale. Sono stati anche sanzionati per avere violato gli obblighi di spostamento previsiti per fronteggiare l'emergenza sanitaria e per la detenzione di tagliole di un tipo con consentito.



"Ringrazio la Polizia provinciale e i Carabinieri per la loro attenzione al territorio e per l'azione di contrasto al bracconaggio - commenta Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo e delegato della Metrocittà alla Polizia locale netropolitana - tanto più in questa stagione che ci vede tutti impegnati nell'evitare e scoraggiare ogni situazione che possa favorire il contagio da coronavirus e aggravare l'emergenza sanitaria"