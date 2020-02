Boxe, appuntamento il 21 Febbraio alla nuova sede dell’Accademia

Previsti 11 match dilettantistici nella struttura di via Rocca Tedalda 142

L’Accademia Pugilistica Fiorentina, in collaborazione con la Boxe Mugello e la Boxe Valdisieve, organizzano una kermesse pugilistica che vedrà impegnati i pugili delle tre società contro i pari peso toscani ed altri provenienti dal resto d’Italia. La manifestazione si terrà il 21 Febbraio, inizio previsto ore 21, e sarà allestita all’interno del nuovo impianto di via Rocca Tedalda 142.

Per l’Apf saliranno sul ring: Brando Diani, Raoul Diani, Anna Santucci, Alessia Alinari ed Enrico Gentili; per la Boxe Mugello: Rachele Fiore, Christian Manzi e Christian Martino; mentre i pugili che difenderanno i colori della Boxe Valdisieve saranno: Zakaria El Hidoudi, Di Rosolini Giuseppe e Rendon Osmeni.

Brando Diani, medaglia d’Argento ai campionati italiani youth 2019, incrocerà i guantoni con Aleandro Verderosa. Si tratta di due pugili giovanissimi - 17enni - ma già in grado di offrire un grande spettacolo pugilistico, forti della loro tecnica ed esperienza, 24 match per Brando, 40 per Verderosa.

Discorso analogo per il gemello Raoul, il mancino dell’Accademia infatti se la vedrà con Nicolas Dell’Olio, che ai campionati italiani Junior 2019 ha conquistato la medaglia d’argento.

Forti le motivazioni anche per gli altri atleti in gara, infatti Anna Santucci, dopo la sconfitta ai campionati italiani ad opera dell’atleta della nazionale Giovanna Marchese, vuol tornare alla vittoria ed accumulare quel bagaglio di esperienza che le permetta di misurarsi con le atlete più forti della sua categoria. Anna il 21 Febbraio sarà opposta a Margherita Magistrali.

Alessia Alinari ed Enrico Gentili, impegnati rispettivamente con Giovanna Piccoli e Andrea Scardina, cercheranno di bissare il successo dell’esordio e portare cosi il loro record a due successi su altrettanti match disputati.

All’angolo del pugili dell’Accademia, insieme ai Maestri Vignoli, Dagliana e Ardito, ci sarà Leonard Bundu. L’ex campione d’Europa e sfidante mondiale, in primavera accompagnerà Mohammed Obbadi in Gran Bretagna, dove sarà opposto al gallese Andrew Selby per all’assalto della cintura continentale dei pesi Mosca.

Come detto in precedenza gli altri match della serata vedranno protagonisti i pugili Rachele Fiore, Christian Manzi e Christian Martino, Zakaria El Hidoudi, Di Rosolini Giuseppe e Rendon Osmeni.

Costo dei biglietti: 10 euro interi - 5 euro ridotti

Ufficio stampa Accademia Pugilistica Fiorentina