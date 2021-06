Botanica Temporanea: giardini da vedere a Manifattura Tabacchi

Firenze è tra le città europee che sostengono il ‘Green City Accord’, l’iniziativa della Commissione Ue aderendo alla quale i sindaci si impegnano a migliorare la qualità dell’aria e dell’acqua, a estendere le aree verdi e a ripristinare gli ecosistemi urbani, ad avanzare verso l’economia circolare e a ridurre la produzione di rifiuti e a ridurre significativamente l’inquinamento acustico.

L'adesione all'accordo Green City è all'ordine del giorno del Consiglio comunale di lunedì 21 giugno, convocato alle 14,30 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

Per pura coincidenza, proprio da ieri è in corso una tre giorni che invita a riflettere sul rapporto tra uomo e natura. Si tratta della mostra “Botanica Temporanea, l’arte dei Giardini Invisibili”, curata dall’architetto e paesaggista Antonio Perazzi, aperta al pubblico con ingresso libero sino al 19 settembre a Manifattura Tabacchi, supportata da un programma di talk, laboratori, proiezioni cinematografiche, workshop e un market di fiori e piante.

La mostra-laboratorio è ispirata dal principio di rigenerazione dolce, a basso impatto ambientale, volta a incentivare la flora e la fauna spontanee negli spazi urbani, per ricreare fra natura e uomo un equilibrio autonomo e virtuoso a lungo termine.

"Il nostro metodo progettuale punta a ispirare e stimolare la creazione di giardini a bassa manutenzione, che non necessitano di grandi investimenti, capaci di incrementare la qualità della vita e riqualificare ambientalmente spazi molto diversi (come parchi, spazi pubblici, luoghi di margine tra paesaggi naturali, rurali e urbani). E Manifattura Tabacchi è il luogo ideale per affondare nuove radici che facciano germogliare piante, etica, creatività e cultura” ha affermato stamani Antonio Perazzi nel corso di un incontro con il pubblico.

A Manifattura Tabacchi lo Studio Antonio Perazzi ha coinvolto gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio della Scuola di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, guidato dalla Prof.ssa Anna Lambertini. Lo spazio progettuale è stato trasformato in spazio espositivo, aperto al pubblico, mentre il giardino temporaneo frutto dell’attività laboratoriale degli studenti diventa la scena per attività che indagano e approfondiscono la filosofia di Botanica Temporanea.

“Un progetto quanto mai attuale, dal punto di vista ambientale e culturale che traduce in arte il tema della manutenzione del nostro ambiente urbano e del suo patrimonio verde” ha detto Cecilia Del Re, Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze “Privilegiare la filosofia dei giardini a bassa manutenzione significa infatti non solo migliorare la qualità della vita, riqualificare il paesaggio e tutelare la biodiversità, ma anche puntare su un equilibrio tra uomo e natura in grado di ricrearsi e rigenerarsi il più possibile in modo autonomo. In questo, l’arte e Manifattura Tabacchi aprono una prospettiva di sostenibilità che dovrà sempre più diventare a lungo termine”.