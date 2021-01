L’accordo prevede l’installazione di 2 infrastrutture, per un totale di 4 punti per la ricarica

Borgo a Mozzano (Lu), 19 gennaio 2021 – Comune di Borgo a Mozzano ed Enel insieme per la mobilità elettrica nel segno dell’innovazione e del turismo sostenibile in una delle località più caratteristiche della Toscana, sia per quanto riguarda il turismo slow con il famoso Ponte del diavolo e molte bellezze naturalistiche sia per quanto concerne l’energia rinnovabile grazie allo sbarramento e agli impianti idroelettrici di Enel Green Power: l’Amministrazione Comunale ed Enel X – la società del Gruppo Enel dedicata a servizi digitali e innovativi, mobilità elettrica, illuminazione pubblica e artistica – hanno infatti firmato il Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale.

L’accordo prevede l’installazione di 2 infrastrutture, per un totale di 4 punti per la ricarica (due per ogni postazione) dei mezzi elettrici, sul territorio comunale con l’obiettivo di garantire una copertura capillare e la possibilità di estendere in futuro la rete di ricarica. Le nuove infrastrutture, di ultima generazione, saranno di tipo juice da 44 kW (due prese da 22 kW per ogni colonnina) e consentiranno ai veicoli elettrici di effettuare una ricarica in modo semplice e agevole. L’installazione e la manutenzione delle infrastrutture sarà a cura di Enel X.

Enel X metterà a disposizione dei possessori o degli utilizzatori di mezzi elettrici la app JuicePass, l’innovativo servizio di ricarica che offre un’interfaccia unica per ricaricare l’auto in ambiente domestico o lavorativo, nonché su una rete di migliaia di punti di ricarica pubblici in Italia e in numerosi Paesi europei, grazie all’accordo di interoperabilità recentemente siglato con gli operatori IONITY e SMATRICS.

L’installazione delle infrastrutture di ricarica rientra nel Piano nazionale per la mobilità elettrica che vede Enel X impegnata nell’installazione di 28mila punti di ricarica entro il 2022. Il piano – che prevede una copertura capillare in tutte le regioni italiane attraverso l’installazione di stazioni di ricarica a 22kW (quick), stazioni a 50kW (fast), stazioni fino a 350kW (ultrafast) – è dinamico, flessibile e aperto a tutti coloro (enti pubblici e/o privati) che intendono collaborare per la crescita della mobilità elettrica in Italia.

Vivo compiacimento da parte del sindaco Patrizio Andreuccetti per l’accordo sottoscritto con Enel X: “lo sviluppo territoriale sostenibile è oggi un obiettivo quanto mai imprescindibile e la mobilità elettrica sta assumendo in questo contesto un ruolo sempre più importante, in grado di ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita. Poter offrire agli abitanti e ai turisti del nostro territorio la possibilità di ricaricare veicoli elettrici rappresenta quindi per noi un motivo di grande soddisfazione, un ulteriore passo nell’attuazione e nella promozione delle politiche energetiche sostenibili che abbiamo sempre perseguito.”