Borghi più ricercati online: la Toscana nella Top10 con San Gimignano

Gli italiani continuano a consultare il web per cercare informazioni circa le destinazioni che vorrebbero visitare, incluse le piccole città della penisola. Holidu, motore di ricerca per case vacanza, ha condotto una ricerca per determinare quali siano. In Top20 figurano anche Volterra (11°), Montepulciano (18°) e Pienza (24°)

A un anno dall’inizio della pandemia, la voglia di viaggiare non si ferma: nonostante il continuo cambio delle restrizioni agli spostamenti, gli italiani continuano a consultare il web per cercare informazioni circa le destinazioni che vorrebbero visitare; tra queste, non mancano i borghi e le altre piccole città della penisola. Quale sarà la meta più richiesta una volta che sarà possibile tornare a muoversi liberamente?

Per trovare la risposta a questa domanda, Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha condotto uno studio per determinare quali sono stati i borghi e le piccole città italiane più desiderati dagli italiani nell’ultimo anno.

Partendo dalla lista ISTAT delle oltre 7000 cittadine italiane con meno di 20 000 abitanti, Holidu ha elaborato i dati del numero delle ricerche medie mensili condotte nel corso degli ultimi dodici mesi per i termini “cose da fare a [...]” e “cosa vedere a [...]” per determinare quali, tra le cittadine prese in esame, sono state le più ricercate sui motori di ricerca.

Nella classifica dei borghi più ricercati sui motori di ricerca dagli italiani, desiderosi di tornare a viaggiare non appena possibile, all'ottavo posto si posiziona San Gimignano con 1810 Ricerche/mese.

Sul borgo incastonato nella campagna svettavano un tempo oltre 70 torri. Doveva apparire quasi come una Manhattan ante litteram, ma oggi ne rimangono poco più di una decina, molte delle quali sono visibili dalla piazza del centro storico. San Gimignano appare proprio come il tipico borgo medievale circondato da mura e la sua bellezza gli ha valso l’entrata nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO sin dal 1990.