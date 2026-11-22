Sono già oltre 21mila, per la precisione 21.301, gli abbonamenti richiesti con il bonus Tpl. È questo il bilancio, più che positivo, della campagna “Ti porta Firenze”, promossa dall’Amministrazione comunale per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico in città (bus, tramvia e anche treni nelle tratte urbane). E visto il grandissimo numero di richieste ricevute, l’Amministrazione ha deciso di rilanciare individuando ulteriori risorse per mantenere ancora aperte le adesioni e consentire ad altri fiorentini e fiorentine di aderire all’iniziativa, dando così un aiuto concreto alle famiglie.

“La risposta che sta arrivando da cittadine e cittadini è straordinaria e dimostra che ‘Ti porta Firenze’ ha colto nel segno - commenta l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio -. Con questi numeri, cresciuti rispetto alla precedente edizione di circa il 20%, vediamo che sempre più fiorentini scelgono bus, tramvia e treno per i loro spostamenti quotidiani: studenti e famiglie, ma anche chi si avvicina per la prima volta al trasporto pubblico e chi lo usa da sempre. Per questo l’Amministrazione ha deciso di investire ulteriori risorse, così da permettere di tenere ancora aperte le adesioni nonostante il grandissimo numero di richieste. Incentivare l’uso del mezzo pubblico, lasciando l’auto a casa, è una scelta strategica per una città più sostenibile, più vivibile, con meno traffico e meno inquinamento. Per questo andremo avanti con tutte le iniziative che vanno in questa direzione”.

In dettaglio, sono 4.738 i nuovi abbonati, coloro che grazie a questa promozione hanno fatto l’abbonamento per la prima volta, decidendo di sperimentare i mezzi pubblici lasciando l’auto a casa. A questi si aggiungono i 7.394 studenti delle superiori e i 9.169 abbonati storici.

Come funziona il bonus

Il bonus è suddiviso in quattro tranche trimestrali, per i diversi target.

Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ovvero nati tra il 01/01/2008 e il 23/08/2015. Per loro sono confermati i prezzi della scorsa edizione: 5 euro al mese con ISEE inferiore a 36mila euro e 10 euro al mese con ISEE superiore a 36mila euro. Duplice l’obiettivo: dare alle famiglie un sostegno economico importante e fidelizzare un numero sempre maggiore di ragazzi all’utilizzo del mezzo pubblico.

Nuovi abbonati, ovvero gli utenti che si avvicinano per la prima volta a un utilizzo sistematico del mezzo pubblico. La categoria comprende chi non ha ancora registrato un profilo sul webshop di Autolinee Toscane e chi lo ha già registrato, ma non rientra tra gli “abbonati storici”. Anche in questo caso il costo è di 5 euro al mese con ISEE inferiore a 36mila euro e di 10 euro al mese con ISEE superiore a 36mila euro. La finalità è far scoprire la convenienza del trasporto pubblico per gli spostamenti in città, in modo da trasferire su bus, tram e treno sempre più persone che si muovono con il mezzo privato.

Abbonati storici, ovvero utenti che nei 18 mesi precedenti alla richiesta del bonus “Ti porta Firenze” hanno acquistato, per l’ambito urbano di Firenze, almeno una tra le seguenti formule di abbonamento previste da Autolinee Toscane: 6 abbonamenti mensili anche non consecutivi; 2 abbonamenti trimestrali anche non consecutivi; 1 abbonamento trimestrale e 3 mensili anche non consecutivi; 1 abbonamento annuale, ottenuto anche tramite il bonus “Ti porta Firenze” delle precedenti edizioni. I costi sono pari a 10 euro al mese con ISEE inferiore a 36mila euro e a 20 euro al mese con ISEE superiore a 36mila euro.

Tranche successive e controlli

Il titolo di viaggio rilasciato attraverso il bonus “Ti porta Firenze” ha una validità di 3 mesi e può essere acquistato per quattro trimestri consecutivi, fino a coprire la validità di un abbonamento annuale. Il termine per acquistare la prima tranche è fissato al 15 novembre (la richiesta sull’app IF deve essere effettuata entro il 12 novembre). Per le tranche successive l’acquisto potrà avvenire dal giorno 20 dell’ultimo mese di validità del trimestre precedente al giorno 9 del primo mese di validità del trimestre successivo.

Dopo il rilascio dell’abbonamento, durante ogni trimestre verrà effettuato il controllo dell’utilizzo. Per l’edizione corrente è stata ridotta la quota minima di viaggi da convalidare: basta una media di 25 corse a trimestre, registrate tramite l’app IF su smartphone, per continuare a pagare la cifra scontata anche nel trimestre successivo. È sempre l’app a segnalare all’utente il numero delle corse convalidate.

Gli utenti che non acquisteranno tutti e quattro i trimestri, o che non raggiungeranno il numero minimo di corse nel quarto trimestre, avranno una riduzione dello sconto l’anno successivo.