Bollette luce e gas: risparmio massimo in Toscana

L’aumento del costo dell’energia elettrica e del gas naturale ha avuto un impatto significativo sulle bollette in tutta Italia, con rincari notevoli rispetto al 2021. Ci sono, però, differenze regionali significative. L’indagine dell’Osservatorio di Segugio.it mette in evidenza queste differenze. Per la luce, ad esempio, in Sardegna si registra il risparmio maggiore con il Mercato Libero ma anche la spesa più alta. Per il gas, invece, è la Campania che fa segnare la spesa maggiore mentre in Valle d’Aosta si risparmia di più con le offerte del Mercato Libero. Considerando luce e gas, infine, tocca al Veneto il titolo di regione più “cara”. Con il Mercato Libero, invece, è la Toscana che fa segnare il massimo risparmio con un taglio alle bollette di 643 euro.

Luce e Gas: la spesa più alta è in Veneto, il risparmio più alto in Toscana

Il passaggio alle migliori offerte del Mercato Libero consente di risparmiare fino a 643 euro. Il dato maggiore viene registrato in Toscana. Il risparmio minimo è in Liguria con 521 euro. La variazione del risparmio più alta è in Basilicata (+553%) mentre il risparmio cresce di meno in Trentino e in Emilia-Romagna (+354%).