Bocciofila Scandiccese, un grande week end

Lo scorso weekend la Bocciofila Scandiccese ha ospitato due importanti manifestazioni boccistiche nazionali, che hanno visto una eccezionale partecipazione sotto il profilo numerico, ma non solo. Sono scesi in campo giocatori di altissimo livello, vincitori di titoli nazionali e internazionali oltre che formazioni di grande esperienza e caratura.

Sabato è andato in scena il 3° Memorial Filippo Gosi, diretto da Raffaele Napolitano, suddiviso in gara regionale individuale cat. A e gara nazionale individuale cat. B-C-D. Tra i 31 in lizza nella gara di cat. A ha avuto la meglio il ventisettenne già tre volte campione europeo e italiano Mattia Visconti della Bocciofila Caccialanza, che in finale ha battuto il compagno di squadra Luca Viscusi, trentatreenne campione del mondo, con un palmares di 5 titoli europei e altrettanti italiani.

Terzo posto per Matteo Franci della Bocciofila Pieve a Nievole, quarto per Luca Santucci della Sant'Angelo Montegrillo. Ben 132 i partecipanti alla seconda (63 di cat. B, 62 di cat. C e 7 di cat. D), vinta dal bergamasco Roberto Bonacina della Seriatese, che in finale ha avuto la meglio su Daniele Caposaldo della Sant'Angelo Montegrillo. Si sono fermati in semifinale Fabrizio Mascagni della Canova Budrio e il beniamino di casa della Scandiccese Michele Di Chirico. Per tutta la manifestazione è stata presente Barbara Gosi, sorella del compianto Filippo, colonna della Bocciofila Scandiccese.

A premiare sono stati il Consigliere di Regione Toscana Fausto Merlotti e il delegato FIB Firenze-Pisa-Prato Stefano Bartoloni.

Domenica è stato il momento invece della classicissima di fine agosto: la Coppa Mario Sbrilli, diretta da Marco Rossi, dedicata al noto partigiano fiorentino scomparso 80 anni fa. Sono scesi in campo 40 individualisti di cat. A in una competizione vinta da Pasquale D'Alterio della Giorgione 3villese in finale sul vincitore della gara del sabato Mattia Visconti.

Ancora ben classificati Luca Viscusi (terzo) e Luca Santucci (quarto). 38 terne di cat. B e 35 di cat. C si sono date battaglia nella gara nazionale che ha visto trionfare Francesco Coppola, Cristiano Barbolini e Gennaro Ferraioli della Corlese (Modena), che in finale hanno prevalso sulla terna di Cerbara (Perugia) Edoardo Edoardi-Graziano Benigni-Domenico Lucarini. Terzo posto per la terna della Bocciofila Garfagnana Marco Febbrai-Vincenzo Ferrari-Sandro Pellegrini, quarto per Alvaro Severi-Ferdinando Cavallaro-Mauro Cecconi della Città di Bastia. Le premiazioni sono state effettuate dal Presidente della Bocciofila Scandiccese Stefano Iserani Reboli.

Ancora una volta la Bocciofila Scandiccese si è dimostrata capace di organizzare e ospitare manifestazioni di rilievo, mantenendo al contempo la sua funzione principale ovvero quella di presidio di socialità.