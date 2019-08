Boateng e Lirola arrivati a Firenze stamani: subito in gruppo con i viola

Allenamento al centro sportivo e da stasera in ritiro a Montecatini. Allenamenti domani e venerdì 2 agosto alle 17, ingresso aperto al pubblico, Acquisto anche per la squadra femminile: arriva l'attaccante spagnola Paloma Lázaro

Giornata di arrivi in casa viola. Boateng e Lirola sono arrivati stamani a Firenze e dopo le rituali visite mediche si aggregheranno al gruppo di Montella. Già da stasera saranno nel ritiro termale di Montecatini. Entrambi arrivano dal Sassuolo.

Kevin-Prince Boateng, ghanese, 32 anni compiuti il 6 marzo, andrà a rinforzare il centrocampo mentre Pol Lirola, spagnolo, che compirà 22 anni il 13 agosto, è un terzino destro. Sono questi i primi due acquisti dell'era Commisso.

Boateng è stato acquistato a titolo definitivo, come sottolineato ufficialmente dalla Fiorentina. In carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Milan, Schalke 04, Eintracht Francoforte e, da gennaio 2019, ha giocato nel Barcellona, oltre a vantare 14 presenze con la Nazionale del Ghana con la quale ha realizzato 2 reti. Boateng in carriera ha vinto 1 Campionato italiano, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa di Germania e 1 Campionato spagnolo.

Ma il colpo più grande per la tifoseria viola sarebbe l'assoluta certezza che Federico Chiesa resterà alla Fiorentina. Nelle prossime ore dovrebbe esserci l'incontro tra i due Chiesa, figlio giocatore e padre Enrico procuratore, e la dirigenza viola. Un incontro che dovrebbe mettere la parola "fine" a una telenovela che negli ultimi mesi ha davvero stancato tutti.

La squadra gigliata allo stadio di Montecatini svolgerà i propri allenamenti, sia giovedì 1 agosto che venerdì 2 agosto, esclusivamente alle ore 17:00 ed entrambe le sessioni saranno aperte al pubblico che potrà assistere dalla Tribuna Coperta.

Tutto questo mentre la Fiorentina Women's FC comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Paloma Lázaro Torres del Molino. Attaccante spagnola, nata il 28 settembre 1993 a Madrid, arriva alla Fiorentina dal Pink Bari. In carriera ha vestito le maglie di Rayo Vallecano, Madrid CF, Tenerife UDG. Con la Nazionale Spagnola ha vinto il bronzo mondiale U17 e l'argento europeo U19. La calciatrice sarà a disposizione dello staff tecnico a partire dal ritrovo fissato per il 3 Agosto. "Bienvenida Paloma!", questo il saluto del club viola alla giocatrice spagnola.