​Blitz della Polizia Municipale all’Osmannoro, scoperto un mercato abusivo

In azione gli agenti del Reparto Amministrativo in via Di Vittorio: multati cinque cittadini cinesi

Un piccolo mercato abusivo. Ecco cosa hanno trovato ieri mattina le pattuglie del Reparto Amministrativo della Polizia Municipale in via Di Vittoria. In particolare, gli agenti hanno scoperto cinque banchi gestiti da cittadini cinesi che, pur avendo la licenza da venditori itineranti, stanziavano per più di un’ora sullo stesso luogo. Per loro è scattata la sanzione da 500 euro come previsto dal Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale su area pubblica.