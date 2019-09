Bivacco: multate quattro persone in Lungarno Santa Rosa

Operazione stamani della Polizia municipale: rimossi i giacigli di fortuna. Via Chiusi, camper controllati: due erano senza assicurazione e saranno confiscati

Quattro persone multate per bivacco, un giardino ripulito e due camper rimossi per mancanza di assicurazione. È questo l’esito di una serie di controlli effettuati stamani dalla Polizia Municipale.

Per quanto riguarda lungarno Santarosa, le pattuglie del distaccamento dell’Isolotto e della Polizia di comunità sono entrate in azione anche a seguito delle segnalazioni dei residenti. Durante i controlli gli agenti hanno multato per bivacco quattro persone. Con gli operatori di Alia è stato effettuata anche la pulizia del giardino e rimosso materiale vario (come giacigli di fortuna, parti di bicicletta e alcuni fornellini a gas).

Successivamente le pattuglie si sono spostate in via Chiusi dove sono stati controllati alcuni camper in sosta: due veicoli sono risultati irregolari e privi dell’assicurazione. I mezzi sono stati quindi portati in depositeria per la successiva confisca.