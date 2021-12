Bilancio regionale, l'attacco di Stella

Firenze, 21 dicembre - "Dopo settimane di lamentele e discussioni, articoli di giornale e post sui social, alla fine il gruppo Pd in Consiglio regionale si è piegato ai voleri del governatore Eugenio Giani. Il maxi emendamento preannunciato dal Partito Democratico si è risolto nella classica 'montagna che partorisce un topolino': pochi euro per accontentare le richieste che provengono dai territori. Davvero poca roba". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, nel corso del dibattito sul bilancio regionale.

"Si tratta - accusa Stella - di una manovra deflattiva, senza investimenti, senza una chiara prospettiva di sviluppo. Restano i tagli alle famiglie con minori disabili, alla Sla, al turismo, un settore trainante per la nostra economia. Restano i tagli alla sicurezza. Vengono però investiti 20.000 euro per un progetto del Comune di Ponsacco dedicato ai Rom. Gli emendamenti e sub-emendamenti che abbiamo presentato vanno nella direzione opposta: più tutela per i bisognosi, più investimenti sul territorio".