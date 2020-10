Bici rubate recuperate a Firenze, cercansi proprietari

Ecco le foto diffuse dai vigili urbani

FOTOGRAFIE. Biciclette rubate in cerca di proprietario. Si tratta di quelle ritrovate la settimana scorsa dalla Polizia Municipale durante un controllo in via della Chimera. Le pattuglie del Reparto Sicurezza Urbana e Patrimonio erano impegnate in accertamenti in un terreno quando hanno notato alcune persone fuggire facendo perdere le tracce all’interno della vegetazione. Sul posto gli agenti hanno trovato tre biciclette abbandonate dai fuggiaschi, presumibilmente mezzi provento di furto. Una delle bici è già stata restituita al proprietario mentre non è stato possibile risalire ai padroni delle altre due. Si tratta di una "Cicli Bianchi" modello Urban di recente acquisto e in buono stato; e di una mtb marca "Panther" modello "Pro-Xr" usata. Gli agenti hanno contattato vari rivenditori e le case di produzione senza però riuscire a risalire ai proprietari. Per informazioni telefonare allo 055/3282350.