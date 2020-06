Beachwear: Bagni Luisa per Mimì à la Mer

Nasce la capsule collection dedicata alle estati italiane. Una collezione unica e Made in Italy composta da quattro costumi interi che si ispirano a località culto delle nostre vacanze in Italia, facendo riaffiorare emozioni e ricordi legate al mare, ai viaggi, agli amori

Bagni Luisa e Mimì à la Mer presentano un’esclusiva capsule collection di 4 costumi da bagno dedicati all’estate 2020. Un omaggio al nostro Paese di due brand che hanno fatto del Made in Italy il loro vanto e la loro cifra di valori e stile.La creatività dei capi trova ispirazione in quattro località culto delle vacanze italiane, Fregene, Jesolo, Milano Marittima e Rimini. Il mare, nell’immaginario popolare sin dagli Anni ’60, con i suoi stereotipi, le indimenticabili colonne sonore, i giochi e le risa, gli amori, lo stile cinematografico dell’east coast italiana e il calore famigliare del mare capitolino.Grazie alla direzione artistica di Motel 409, i creativi Ivan Grianti, Olimpia Taliani, Lucrezia Cuccagna e Alessio Keilty hanno ritratto i capi di Bagni Luisa per Mimì à la Mer in una campagna di immagine dedicata alle emozioni e ai ricordi suscitati da una collezione estremamente evocativa.I costumi interi di Bagni Luisa per Mimì à la Mer trovano ispirazione nelle grafiche tradizionali delle sdraio da spiaggia, uno dei simboli principali delle nostre estati, da sempre, con le bande verticali rosso, blu e oro; rosso, bianco e verde; giallo vintage e verde. L’intero con doppio fiocco, anche per la bimba, con i colori di un orizzonte perturbato al tramonto.La produzione artigianale e locale di Mimì à la Mer garantisce la qualità della tradizione manufatturiera italiana,a cui si aggiunge una selezione di materiali di eccellenza e una preziosa ricerca di grafiche inedite. Entrambi i brand pongono una forte attenzione ai temi della sostenibilità, anche nei dettagli. Il packaging è biodegradabile, le consegne urbane effettuate con Urban Bike Messengers e, come di consueto, Bagni Luisa devolve il 10% delle vendite effettuate sul suo sito alla ricerca clinica indipendente tramite l’Istituto Mario Negri.