Bandini (Galluzzo) fa 6 gol in una partita: "Sensazioni fantastiche"

Fare gol non è mai facile, le doppiette sono merce rara, figuriamoci se andiamo oltre, molto oltre, fino ad arrivare a sei reti in una sola partita. Samuele Bandini, classe 1996, attaccante dell'Audace Galluzzo (Prima Categoria Toscana, girone D) lo ha fatto, ha compiuto questa grande impresa a Casellina, nella partita di Coppa Toscana vinta dai gialloblu fiorentini con l'inedito punteggio di 7-5.

"Provo sensazioni fantastiche - racconta Bandini ai social Audace Galluzzo - molto positive ma le avevo già prima della partita... Spero di poter dare il mio contributo per arrivare a risultati di squadra importanti.

La rete più bella per me è stata la prima, quella che ha sbloccato il risultato, ho tirato fortissimo di sinistro e il portiere non è riuscito a parare.

Ringrazio Daniele Latini che tra l'altro è il miglior tecnico che abbia mai avuto per la sua preparazione al di sopra di ogni allenatore di queste categorie, ho ritrovato la serenità. Sono molto contento al Galluzzo, in una rosa fantastica e piena di ottimi giocatori e soprattutto brave persone".