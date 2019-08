Bagno a Ripoli: nuovo parcheggio per l'Oratorio di Santa Caterina

Via ai lavori per la la riqualificazione dell’area di sosta di proprietà comunale. Livellamento del terreno, piantumazione di nuovi alberi e illuminazione adeguata

Nuovo parcheggio in arrivo per l’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote a Bagno a Ripoli. L’area di sosta, acquistata dal Comune nell'estate scorsa per un importo di 65mila euro, sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione. I lavori sono già in corso e serviranno a livellare il terreno del parcheggio, attualmente molto sconnesso, e alla sua messa in sicurezza attraverso la collocazione di materiale stabilizzante.

Effettuata anche la sistemazione e la manutenzione della vegetazione e delle alberature circostanti l’area di sosta. Prevista per il mese di ottobre la piantumazione di nuove alberature ad alto fusto. Il parcheggio sarà dotato anche di nuovi punti di illuminazione, sarà accessibile in occasione di manifestazioni e iniziative pubbliche organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale e sarà dotato di un cancello che regolamenterà l’accesso. L’intervento vale complessivamente oltre 25mila euro.

“Con questo intervento – spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessore alla cultura Eleonora Francois -, l’Oratorio avrà presto un’area di sosta sicura e decorosa, capace di accogliere adeguatamente i visitatori. Un ulteriore tassello nel lavoro di promozione e valorizzazione dei nostri luoghi d’arte che da sempre vede impegnata la nostra amministrazione comunale”.