Babbo Natale e la Befana calano dall'alto

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Firenze si prepara a stupire grandi e piccoli con due appuntamenti imperdibili, organizzati dal Comune in collaborazione con la Confcommercio fiorentina e EdiliziAcrobatica.

Domenica 15 dicembre 2024, alle ore 11.30, Babbo Natale si calerà dalla facciata di Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria, per portare un sorriso e caramelle ai più piccoli. Lunedì 6 gennaio 2024, alle ore 11.30, sarà la volta della Befana, che scenderà dall’alto in piazza della Repubblica accompagnata dalle sue simpatiche aiutanti.

Entrambi gli eventi regalano un colpo d’occhio spettacolare: i protagonisti simbolo del Natale si trasformeranno in acrobati, scendendo dalle altezze come esperti funamboli. Grazie ai tecnici di Acrobatica (già EdiliziAcrobatica), esperti di interventi in quota, la magia sarà assicurata in piena sicurezza.

Il primo appuntamento sarà domenica 15 dicembre alle ore 11.30. Babbo Natale, accompagnato dai suoi elfi, si calerà dalla facciata di Palazzo Vecchio srotolando un grande striscione con gli auguri per la città. Una volta a terra, distribuirà le caramelle offerte da Conad e si renderà disponibile per foto e saluti con i bambini presenti.

Il secondo appuntamento sarà invece lunedì 6 gennaio alle ore 11.30, quando la Befana e le sue aiutanti si caleranno dall’Arcone di Piazza della Repubblica, grazie alla collaborazione con JT&T srl, la real estate company promotrice dell’operazione di sviluppo del palazzo dell’Arcone. Anche in questa occasione, dopo la performance, i bambini potranno ricevere le caramelle offerte da Conad e i dolcetti creati per l’occasione dalla Pasticceria Sieni di Firenze.

La conduzione di entrambi gli eventi è affidata alla giornalista toscana Monica Peruzzi, volto noto di Sky Tg24, che sarà affiancata sul palco da ospiti come la sindaca Sara Funaro, il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni.

“Siamo orgogliosi di riproporre queste iniziative che incarnano lo spirito del Natale - dichiara Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana - due eventi da segnare in calendario per vivere insieme le feste tra emozione, tradizione e lo spettacolo unico della città di Firenze”.

“Partecipare a un evento così speciale per Firenze è per noi motivo di grande gioia - aggiunge Anna Marras, CEO di EdiliziAcrobatica S.p.A. - Vogliamo condividere con la città e i suoi abitanti la magia del Natale, portando un sorriso dall’alto, che raggiunga il cuore di tutti”.