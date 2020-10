Azzurri subito al lavoro al Sussidiario

Due gare di Serie B in una settimana in notturna alle 21:00, contro Spal e Pisa

EMPOLI– Subito in campo gli azzurri questo pomeriggio in allenamento al Sussidiario, dopo il bel successo dell’Empoli in casa del Pescara; domani ultima seduta in vista della sfida di martedì sera contro la Spal.

Ancora campionato di Serie B allo stadio comunale ‘Carlo Castellani’ dopo la pausa per le nazionali ci saranno due gare in una settimana, entrambe in notturna. Appuntamento martedì sera, 20 ottobre, alle 21, con la gara Empoli-Spal; a seguire venerdì 23 ottobre, sempre alle 21 col derby Empoli-Pisa. La gara non si disputerà a porte chiuse, ma ci sarà una presenza di pubblico sugli spalti limitata a 1.000 persone a causa dei dispositivi inerenti il CoronaVirus Covid 19.