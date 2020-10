Empoli vs Monza 0-0 Brignoli protagonista indiscusso della gara. Esordio di Boateng.

facebook

​Empoli e Monza chiudono la gara a reti inviolate. Si è assistito ad una gara dove entrambe le squadre hanno provato ad imporsi. Il Monza ha realizzato un numero superiore di conclusioni senza registrare, però, chiare occasioni da gol.

Empoli vs Monza non verrà certo una gara ricordata per la bellezza del gioco come in certe gare dove manca solo il gol, ma non è questo il caso. Oggi le protagoniste indiscusse della gara sono state le difese che hanno annullato i reparti in attacco. Dopo una fase di studio ci sono stati dei momenti dove si tentava una fase di accelerata anche se entrambe le squadre non sono andate oltre le 2 occasioni da gol. La gara non è cambiata in meglio da entrambe le parti tanto da cambiarne l’esito.

Parlando di singoli una nota di merito va ad Alberto Brignoli con 6 parate, tutte abbastanza decisive, ma superlativo in almeno tre occasioni. Filippo Bandinelli si è rivelato il giocatore che ha effettuato più tiri per l’Empoli, per ben due volte nello specchio della porta, come per il Monza Colpani. Dimitris Nikolau è stato il più preciso con 54 passaggi riusciti, mentre Moreo è stato il migliore nei contrasti vinti. I biancorossi si sono presentati per ben cinque volte nell’area dell’Empoli. La prima, al 33’, quando Gytkjaer sbaglia tutto solo a pochi metri dalla porta. Poi ci prova Mota ed ancora Gytkjar. Nella ripresa è ancora il Monza ad avanzare: Frattesi spara una sassata col destro ma gli si oppone Brignoli, poi Barillà si esibisce in una rovesciata nell’area piccola che Brignoli neutralizza d’istinto, nel finale esordisce Boateng ma il risutato è rimasto invariato.

Il campionato di serie b riprenderà dopo la sosta e l’Empoli affronterà in trasferta il Pescara. Chissà se in chiusura il mercato estivo riserverà qualche sorpresa per l’Empoli….forse sarebbe il caso per far in modo che le punte possano esprimersi…..ma è solo un mio pensiero…

EMPOLI-MONZA 0-0

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci (13’ st Haas), Stulac, Bandinelli (25’ st Damiani); Moreo (42’ st Bajrami); La Mantia, Mancuso. A Disp. Provedel, Pratelli, Olivieri, Merola, Fantacci, Zappella, Pirrello, Viti, Parisi. All. Dionisi

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Sampirisi; Armellino (20 st Barillà), Barberis, Colpani (20’ st Frattesi); Machin (33′ st Boateng); Mota (33’ st Finotto); Carvalho, Gytkjaer (29′ st Maric ng). A disp: Di Gregorio, Anastasio, Fossati, D’Errico, Scaglia, Carlos Augusto, Lepore. All. Brocchi

ARBITRO: Di Martino di Teramo

AMMONITI: 48′ Barberis (M); 83′ Stulac (E)