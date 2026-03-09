Consulenza legale online: a Firenze nasce IUSPERT, la startup degli avvocati esperti

Capita a tutti, prima o poi, di trovarsi davanti a un dubbio legale che non si sa bene come affrontare. Può essere una lettera inattesa dell’Agenzia delle Entrate, una questione condominiale che si trascina da tempo, un contratto di affitto da firmare con qualche clausola poco chiara o un licenziamento che solleva molti interrogativi. In questi casi, la tendenza comune è cercare risposte rapide su Google o affidarsi al parere di un conoscente, sperando di risolvere il problema senza troppe complicazioni.

Proprio per dare una risposta professionale e immediata a queste situazioni nasce IUSPERT, una startup innovativa che ha il suo quartier generale a Firenze. Il team fondatore, profondamente legato al territorio toscano, ha voluto creare un servizio che accorci le distanze tra cittadini e mondo legale, puntando tutto sulla semplicità e sulla competenza.

Una rete nazionale di esperti selezionati

Nonostante il cuore del progetto batta a Firenze, IUSPERT (www.iuspert.it) mette a disposizione una rete di oltre 100 avvocati attivi in tutta Italia. La forza del servizio sta nella specializzazione: l’utente non viene affidato a un legale generico, ma viene abbinato a un professionista esperto nella materia specifica del suo caso. Che si tratti di un tributarista, di un esperto in diritto del lavoro o di un avvocato civilista, l’obiettivo è fornire un inquadramento tecnico preciso e autorevole, indipendentemente dalla città in cui si trova il consulente.

Trasparenza e orientamento: la consulenza in 30 minuti

L'idea di IUSPERT è quella di rendere il parere dell'avvocato un passaggio naturale e non un evento eccezionale. Per farlo, la piattaforma ha rimosso l’ostacolo dell’incertezza sui costi: la consulenza si svolge online, dura 30 minuti e ha un costo fisso di 70 euro.

Questo permette di avere un primo confronto diretto con un professionista per analizzare documenti e scadenze, ottenendo una visione chiara della propria posizione. Al termine del colloquio, viene rilasciato un report scritto che sintetizza quanto emerso e indica la strategia da seguire. È uno strumento utile per decidere con consapevolezza come muoversi, capendo subito se ci sono i presupposti per procedere o se esistono soluzioni alternative più semplici.

Il diritto per le necessità di ogni giorno

Dalle piccole dispute di vicinato alle questioni ereditarie, fino alle tutele digitali, IUSPERT copre i principali ambiti della vita quotidiana:

Civile e Famiglia (locazioni, condomini, successioni)

(locazioni, condomini, successioni) Lavoro e Previdenza (contratti, dimissioni, licenziamenti)

(contratti, dimissioni, licenziamenti) Tributario e Amministrativo (cartelle esattoriali, fisco, multe)

(cartelle esattoriali, fisco, multe) Penale e Diritto Digitale (privacy, truffe online)

Prenotare è intuitivo e veloce: basta collegarsi al portale e scegliere il momento più adatto alle proprie esigenze, con la possibilità di ottenere un appuntamento spesso entro le 24 ore successive. In un mondo che richiede risposte sempre più rapide, la tutela dei propri diritti trova così una nuova strada, semplice e trasparente.

Per informazioni: www.iuspert.it