Autosole: chiuso per una notte il tratto Incisa-Firenze Sud

Per lavori dalle 23 di sabato 14 alle 6 di domenica 15 settembre

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione e di ripristino della segnaletica orizzontale, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze/Bologna.

Inoltre, dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 settembre, sarà chiusa l'area di servizio "Chianti est", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione autostradale di Firenze sud, per proseguire in direzione di Firenze/Bologna.