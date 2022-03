Autolinee Toscane, arrivano i nuovi bus

Autolinee Toscane, entrano in funzione 4 nuovi mezzi extraurbani per Borgo e Montespertoli

Sono entrati in servizio nell'area fiorentina quattro nuovi mezzi extraurbani di Autolinee Toscane, gestore unico della Regione Toscana, che servono le tratte di Borgo San Lorenzo, Montespertoli e Siena. Sono i primi di un ampio contingente di 200 nuovi automezzi che verranno acquistati per una spesa di 40 milioni di euro e messi in servizio tra il 2022 e l'inizio del 2023.

Alla presentazione presso il deposito di Autolinee Toscane di Firenze era presente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Con lui anche Francesco Casini, sindaco di Bagno a RIpoli in veste di consigliere della Città Metropolitana.

Video Florence Tv - Città Metropolitana di Firenze